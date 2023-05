Matteo Gigante avanza al secondo turno nelle qualificazioni del Roland Garros. Niente derby con Darderi al secondo turno

Nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, l’italiano Matteo Gigante ha sconfitto il suo avversario coreano, Seong-Chan Hong. Gigante ha ottenuto una vittoria convincente con il punteggio di 7-5, 6-4, mostrando un gioco incisivo e risoluto.

Nel primo set, Gigante ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e reattività. Dopo aver perso il servizio sul punteggio di 5-4, con battuta a disposizione, l’azzurro ha immediatamente contrattaccato, piazzando un break decisivo. Nonostante si fosse trovato a dover annullare una palla break, Gigante ha mantenuto la calma e ha chiuso il set a suo favore, 7 a 5.

Nel secondo set, nonostante una leggera incertezza iniziale – ha perso un break di vantaggio nel secondo game – Gigante non si è lasciato scuotere. Sul punteggio di 4 pari, ha piazzato un altro break, prendendo il controllo definitivo della partita. Ha poi capitalizzato questo vantaggio nel gioco successivo, chiudendo il set e la partita con un solido 6 a 4.

La vittoria segna un importante passo avanti per Gigante nel torneo. Ora si prepara a sfidare Facundo Bagnis (15) nel secondo turno delle qualificazioni.

GS Roland Garros Seong-Chan Hong Seong-Chan Hong 5 4 Matteo Gigante Matteo Gigante 7 6 Vincitore: Matteo Gigante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Matteo Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Seong-Chan Hong 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Seong-Chan Hong 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Seong-Chan Hong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Matteo Gigante 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Seong-Chan Hong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Matteo Gigante 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Seong-Chan Hong 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Matteo Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Seong-Chan Hong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Matteo Gigante 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Seong-Chan Hong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Matteo Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Seong-Chan Hong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Matteo Gigante 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Seong-Chan Hong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Matteo Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Seong-Chan Hong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Matteo Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Seong-Chan Hong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Nelle qualificazioni del Roland Garros, l’italiano Luciano Darderi non è riuscito a superare il primo turno, dopo essere stato sconfitto dal giocatore argentino Facundo Bagnis con il risultato di 6-3, 6-4.

Darderi ha avuto un buon inizio, guadagnando un vantaggio di 2 a 0 nel primo set, ma non è riuscito a mantenere il ritmo. Facundo Bagnis ha recuperato rapidamente, dimostrando una maggiore solidità e riuscendo a vincere il set con un punteggio di 6-3.

Il secondo set ha visto un Darderi combattivo, ma anche qui ha avuto difficoltà a mantenere la sua battuta. Ha perso la battuta ben tre volte, una situazione che ha sicuramente contribuito alla sua sconfitta nel set per 6-4 e alla conseguente uscita dal torneo.