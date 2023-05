Masters 1000 Roma: Medvedev straordinario, doma Rune in una bella finale

E pensare che Medvedev non aveva mai vinto un match a Roma… Il campione di US Open 2021 e tennista più vincente in stagione, alza al Foro Italico la coppa degli IBI23 battendo in una bella finale Holger Rune, 7-5 7-5 in 1 ora e 41 minuti di partita, finalmente disputata regolarmente dopo un’edizione martoriata dalla pioggia. È il 20esimo titolo in carriera per il moscovita, tutti vinti in tornei diversi. Medvedev e Rune hanno disputato una grande partita, giocata assai bene da entrambi, tatticamente molto evoluta. Alla fine ha prevalso la maggior sagacia e freddezza di Daniil, che ha gestito da campione i momenti più delicati della partita.

Rune è stato bravissimo da fondo campo a vincere tanti scambi, servire bene e reggere la ragnatela tattica del rivale, trovando molti punti di qualità. Ma nel complesso, Medvedev è stato superiore nell’aggrapparsi al servizio nei momenti decisivi e portare Rune a giocare male nelle strette decisive. Il suo modo di stare in campo, con una serie di scambi a basso ritmo ma lunghi, per poi strappare all’improvviso, ha stanato Holger, che è incappato in alcuni errori decisivi. Come quelli nel secondo set, che ha pagato carissimo. I numeri di Rune sono buoni, come il 63% di punti sulla seconda, ma quelli di Daniil superiori. Ma oltre ai numeri, è stata la qualità tattica e mentale di Medvedev a prevalere. Rune esce sconfitto, ma la sua prestazione è l’ulteriore conferma della sua forza e qualità.

Medvedev vince a zero il primo game, il servizio è subito efficace. Anche Rune vince un buon primo turno di servizio e vola 0-30 in risposta, ma sbaglia clamorosamente sotto rete un volée tutt’altro che difficile. Sul 2 pari, Medvedev smarrisce la prima di servizio e perde il primo lungo scambio ad alta velocità, crollando 15-40. Rimedia con due prime palle perfette, e poi altre due, portandosi 3-2. Rune è molto sicuro nei propri game, Medvedev è sostenuto dal servizio, in questa fase del set il danese sembra più in controllo degli scambi. Arrivavano alcuni punti splendidi, come un serve and volley di Holger eseguito da manuale e una difesa di Daniil fantastica, con passante stretto di rovescio millimetro, ma l’equilibrio non si spezza, fino al 6-5 Medvedev. Serve Rune e sul 30 pari subisce un attacco perfetto del russo, che passa da uno scambio a basso ritmo ad una frustata lungo linea micidiale. È set point, e se lo gioca malissimo Holger, cercando una smorzata mal eseguita. 7-5 Medvedev, bravissimo in tutto il set a crescere in risposta e giocare un ultimo game enciclopedico dal punto di vista tattico. Medvedev nel 2023 ha un record di 32 vittorie e 0 sconfitte dopo aver vinto il primo set.

La reazione di Rune è violenta: in risposta nel primissimo game tira pallate a tutta e si prende di pura forza un break, il primo del match a suo favore. Consolida il vantaggio con un buon turno di battuta, ma sul 2-1 Daniil alza il livello, lo fa correre da tutte le parti e si porta 0-40. Trova il break con un passante in corsa in avanzamento raccogliendo la palla da millimetri dal terreno e controllandola in modo assoluto. Contro break, 2 pari e via a servire come una “macchina”, pure due Ace. Con un parziale terrificante (12 punti a 3 dallo 0-2 sotto) il moscovita ha ribaltato totalmente il set, ora avanti 3-2. Al cambio di campo, Rune parla con Mouratoglou e gli dice “sto facendo tutto bene, cosa posso fare…”. Sul 3 pari la battaglia cresce ancora: Rune vince un primo punto clamoroso, chiudendo con un vincente di rovescio lungo linea un palleggio di 38 colpi. Medvedev si disunisce, sbaglia un diritto malamente, commette un doppio fallo e quindi un altro regalo. Daniil cede di nuovo il turno di servizio nel set, per il 4-3 Rune. Adesso è Rune ad infilare un parziale di 12 punti a 3, per il 5-3. Rune serve per il set sul 5-4 e incappa in due erroracci col diritto, anche provocati da un primo scambio interminabile nel quale Medvedev gli ha spezzato ritmo e fiducia. Sulla palla break Daniil mangia campo al rivale e si prende un contro break magistrale dal punto di vista tattico. 5 pari. Quando il moscovita pare aver ripreso il controllo, è lui a sbagliare due volte col diritto. Non trema Daniil, servizio veloce, passo in campo e via a condurre col diritto. Sul 30 pari Rune rischia una palla corta, la gioca splendidamente per la palla break. Ace di Medvedev. 6-5. Ora è Holger a servire sotto pressione… e la sente tutta. Sullo 0-15 cerca una smorzata giocata con un braccio rigidissimo, la palla arriva a mala pena a rete. Un altro errore lo condanna allo 0-40, tre match point Medvedev!!! Spreca il primo Daniil, comanda ma rischia un drop shot che non passa la rete. Sul secondo il diritto di Rune è di poco out. Game Set Match Medvedev, che da non aver mai vinto un match a Roma, alza il trofeo 2023.

ATP Rome Holger Rune [7] Holger Rune [7] 5 5 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 7 7 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 H. Rune 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

