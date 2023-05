Roland Garros – Qualificazioni: Il programma di Lunedì 22 Maggio 2023

Court 14 – Ore: 10:00

Noma Noha akugue vs Emma Lene

Enzo Couacaud vs Filip Misolic

Margaux Rouvroy vs Sofia Kenin

Jessica Bouzas maneiro vs Fiona Ferro

Tomas Machac vs Lucas Pouille

Court 7 – Ore: 10:00

Dan Added vs Maximilian Marterer

Arantxa Rus vs Audrey Albie

Daphnée Mpetshi perricard vs Kristina Dmitruk

Sascha Gueymard wayenburg vs Denis Kudla

Court 6 – Ore: 10:00

Seong-Chan Hong vs Matteo Gigante

Simona Waltert vs Carole Monnet

Yue Yuan vs Oksana Selekhmeteva

Maximilian Neuchrist vs Jesper De jong

Antoine Ghibaudo vs Norbert Gombos

Court 2 – Ore: 10:00

Camila Osorio vs Raluka Serban

Juncheng Shang vs Pablo Cuevas

Juan Manuel Cerundolo vs Zachary Svajda

Joao Sousa vs Santiago Rodriguez taverna

Francesca Jones vs Coco Vandeweghe

Court 3 – Ore: 10:00

Dominic Stricker vs Jelle Sels

Sonay Kartal vs Viktoria Hruncakova

Ryan Peniston vs Altug Celikbilek

Chun-Hsin Tseng vs Alexander Ritschard

Alexandra Cadantu-ignatik vs Dayana Yastremska

Court 4 – Ore: 10:00

Elina Avanesyan vs Darya Astakhova

Olga Govortsova vs Laura Pigossi

Shintaro Mochizuki vs Dennis Novak

Borna Gojo vs Damir Dzumhur

Court 5 – Ore: 10:00

Leyre Romero gormaz vs Lesley Pattinama kerkhove

Joris De loore vs Andrea Collarini

Nao Hibino vs Na-lae Han

Luca Nardi vs Alejandro Tabilo

Marina Bassols ribera vs Sachia Vickery

Court 8 – Ore: 10:00

Dalibor Svrcina vs Leandro Riedi

Emilio Gomez vs Evan Furness

Katharina Hobgarski vs Greet Minnen

Ivan Gakhov vs Hamad Medjedovic

Court 9 – Ore: 10:00

Fernanda Contreras vs Sesil Karatantcheva

Brandon Holt vs Jurij Rodionov

Elena-Gabriela Ruse vs Jaqueline Cristian

Camilo Ugo carabelli vs Kaichi Uchida

Court 10 – Ore: 10:00

Kimmer Coppejans vs Pedro Martinez

Valentini Grammatikopoulou vs Sinja Kraus

Giulio Zeppieri vs Nikoloz Basilashvili

Miriam Bulgaru vs Ekaterina Makarova

Arina Rodionova vs Tara Wurth

Court 11 – Ore: 10:00

Emiliana Arango vs Himeno Sakatsume

Li Tu vs Fabian Marozsan

Andrea Vavassori vs Titouan Droguet

Mai Hontama vs Magali Kempen

Court 12 – Ore: 10:00

Thiago Agustin Tirante vs Rinky Hijikata

Lois Boisson vs Nina Radovanovic

Steve Johnson vs Zizou Bergs

Dalila Jakupovic vs Kayla Day

Elizabeth Mandlik vs Celine Naef

Court 13 – Ore: 10:00

Mirra Andreeva vs Polina Kudermetova

Facundo Bagnis vs Luciano Darderi

Carolina Alves vs Eva Lys

Radu Albot vs Vit Kopriva

Marcela Zacarias vs Ylena In-albon

Court 15 – Ore: 10:00

Gauthier Onclin vs Nicholas David Ionel

Barbora Palicova vs Sakura Hosogi

Lorenzo Giustino vs Frederico Ferreira silva

Iryna Shymanovich vs Joanna Garland