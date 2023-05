Marco Cecchinato avanza al secondo turno nel torneo ATP 250 di Ginevra dopo aver battuto Ben Shelton. Travaglia supera le quali, Giannessi no

Marco Cecchinato, attualmente n.83 del ranking ATP, ha ottenuto una vittoria significativa nel primo turno del tabellone principale del torneo ATP 250 di Ginevra. Il 30enne di Palermo ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton, n.35 ATP e quinto favorito del seeding che si è conclusa con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-2.

Nonostante fosse sotto per 3-5 nel primo set, Cecchinato ha mostrato una notevole resistenza annullando una palla set e vincendo la frazione per 7-5. Nel terzo e decisivo set, l’italiano ha piazzato i break nel terzo e al settimo gioco, chiudendo la contesa per 6-2. Cecchinato affronterà Wu o Huesler nel secondo turno del torneo.

Nel frattempo, Stefano Travaglia, n.294 del ranking ATP, è stato promosso alle qualificazioni del torneo. Il 31enne di Ascoli Piceno ha sconfitto il giordano Shelbayh, n.243 ATP e quarta testa di serie, lasciandogli solo due giochi. Nel turno decisivo, Travaglia ha battuto il norvegese Viktor Durasovic, n.300 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e mezza di gioco. Questa non è la prima volta che Travaglia sconfigge Durasovic, avendolo già battuto in due set nell’ATP Cup del 2020.

Travaglia affronterà al primo turno del main draw l’olandese Tallon Griekspoor, n.36 del ranking e sesto favorito del seeding. Il 26enne di Haarlem ha vinto l’unico precedente incontro tra i due, disputato nelle semifinali del Challenger di Napoli nel 2021.

Purtroppo, non tutte le notizie sono positive per l’Italia. Alessandro Giannessi, n.230 ATP e terza testa di serie delle quali, si è fermato al turno decisivo. Il 32enne di La Spezia, dopo aver superato in rimonta il kazako Yevseyev, n.296 del ranking, ha ceduto all’ucraino Vitaliy Sachko, n.282 del ranking e sesta testa di serie, con il punteggio di 7-5, 6-2 in un’ora e 33 minuti.

ATP 250 Geneva – terra

Md

(1) Ruud, Casper vs Bye

(PR) Dellien, Hugo vs Wolf, J.J.

Jarry, Nicolas vs Lajovic, Dusan

(Q) Travaglia, Stefano vs (6) Griekspoor, Tallon

(3/WC) Zverev, Alexander vs Bye

Eubanks, Christopher vs (WC) Paire, Benoit

Wu, Yibing vs Huesler, Marc-Andrea

Cecchinato, Marco vs (5) Shelton, Ben

(7) Zapata Miralles, Bernabe vs (Q) Sachko, Vitaliy

(Q) Serdarusic, Nino vs O’Connell, Christopher

(Q) Rincon, Daniel vs Carballes Baena, Roberto

Bye vs (4/WC) Dimitrov, Grigor

(8) Mannarino, Adrian vs Krajinovic, Filip

(PR) Pella, Guido vs Ivashka, Ilya

Bublik, Alexander vs Giron, Marcos

Bye vs (2) Fritz, Taylor