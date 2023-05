WTA 250 Strasburgo: Il Main Draw. Nessuna italiana al via

WTA 250 Strasburgo – Tabellone Principale – terra

(1) Magda Linette vs Cristina Bucsa

(WC) Anastasia Pavlyuchenkova vs Qualifier

Viktoriya Tomova vs Alizé Cornet

Qualifier vs (7) Lauren Davis

(3) Shuai Zhang vs Anna-Lena Friedsam

Amandine Hesse vs Anna Blinkova

Emma Navarro vs Tereza Martincova

Maryna Zanevska vs (8) Jil Teichmann

(5) Sorana Cirstea vs Clara Burel

Xinyu Wang vs Kaia Kanepi

Kimberly Birrell vs Qualifier

Diane Parry vs (4) Bernarda Pera

(6) Varvara Gracheva vs Qualifier

Oceane Dodin vs Selena Janicijevic

(WC) Elina Svitolina vs Louisa Chirico

Katie Volynets vs (2) Elise Mertens