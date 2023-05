Breaking News: Rafa Nadal non giocherà a Roland Garros, si ferma e il 2024 sarà il suo ultimo anno (Video)

Rafael Nadal rinuncia all’edizione 2023 di Roland Garros. L’annunciato in una conferenza stampa oggi nella sua accademia di Manacor, alle Baleari.

“Proverò a rigenerare il mio corpo nei prossimi mesi” afferma il campione spagnolo, “Quando mi sentirò a posto fisicamente, proverò a tornare a giocare, non so quando sarà. Un obiettivo potrebbe essere quello di giocare alla fine dell’anno, magari la Coppa Davis, ma la speranza è di giocare all’inizio del 2024 in quello che sarà il mio ultimo anno di carriera sportiva. Voglio giocare ancora divertendomi, non con le condizioni attuali che non mi permettono di giocare come voglio. Non mi piace prevedere il futuro, perché non si sa mai come andrà a finire, ma voglio riprovare a giocare in modo competitivo i tornei più importanti nella mia storia e darmi un’ultima opportunità”.

“Sto meglio ora che una settimana fa, non avrei mai indetto una conferenza stampa per dire che non vado al Roland Garros. Sono un po’ triste, ho perso una stagione importante, mi sentivo preparato dal punto di vista tennistico, potevo competere per gli obiettivi più importanti, ma dal punto di vista fisico le cose stanno diversamente, e bisogna accettare le cose come sono. Ho tante altre cose belle nella mia vita che mi aiutano a essere felice della mia esistenza.”

“Non ho intenzione di giocare nei prossimi mesi. A livello personale, il lavoro quotidiano di questi ultimi anni dopo la pandemia è stato davvero difficile. È stato duro mantenere la continuità in tutti i sensi, soprattutto a causa dei problemi fisici, con un infortunio dopo l’altro. Alla fine, quando non si vive con felicità, ciò influisce anche sul lato personale. Sono stati anni molto complicati, sebbene molte vittorie importanti abbiano mascherato tutto ciò”, ha continuato Nadal.

E poi è arrivata la notizia bomba. “In questo senso, dopo aver fallito negli ultimi mesi nel dare tutto per recuperare, sono arrivato a questo punto e non mi sento ancora pronto, ho bisogno di mettermi da parte. Ora lascerò il mio corpo rigenerarsi. Non mi pongo un obiettivo per il mio ritorno. Quando sarò fisicamente e mentalmente pronto, tornerò. Potrebbe essere un obiettivo giocare alla fine dell’anno e disputare la Coppa Davis, se sarò in grado e il capitano lo riterrà opportuno, e cercherò di affrontare l’anno prossimo con la garanzia di poter giocare bene perchè sarà il mio ultimo anno nel circuito. Mi fermo ora per affrontare l’ultimo anno della mia carriera nel migliore dei modi. Voglio giocare i tornei che mi piacciono, che mi hanno segnato durante la mia carriera. Mi piacerebbe giocare il prossimo anno anche le Olimpiadi, visto che si giocheranno a Parigi al Roland Garros. Spero di esserci”.