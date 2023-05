Lorenzo Musetti parla dopo la sconfitta contro Tsitsipas a Roma: “Oggi credo di aver fatto un’ottima prestazione e sono contento, però manca sempre quella cura dei dettagli in più che sicuramente mi farà fare il salto di qualità e mi farà vincere queste partite” (con video della partita)

Lorenzo Musetti parla dopo la sconfitta di questa notte negli ottavi di finale del torneo di Roma: “Tsitsipas onestamente è partito molto bene, soprattutto con il servizio e con il diritto. Oggi poi è riuscito a giocare meglio anche il rovescio, con traiettorie che non mi facevano avvicinare. Ho sofferto un po’ questa cosa poi però sono stato bravo a riprendere il break che avevo subito all’inizio. Peccato: con lui mi sembra di rivivere un po’ sempre la stessa partita, tante chance… E ovvio che poi con lui per vincere devi giocare quasi alla perfezione e non calare mai. Oggi credo di aver fatto un’ottima prestazione e sono contento, però mi lascia sempre un po’ di amaro in bocca perché manca sempre quella cura dei dettagli in più che sicuramente mi farà fare il salto di qualità e mi farà vincere queste partite”.

“Lascio Roma abbastanza soddisfatto. Credo che in generale la stagione sulla terra rossa sia partita molto bene, rispetto allo scorso anno. Vado a Parigi con tanta voglia di far bene. Quest’anno non ho nulla da difendere, sarò testa di serie quindi non mi troverò di sicuro davanti Tsitsipas al primo turno come lo scorso anno. Quindi sono convinto che il Roland Garros possa esser e un buon torneo per chiudere questa parte di stagione. Ci arrivo ben preparato per vincere partite su questa superficie”.