Jannik SInner parla dopo la sconfitta contro F. Cerundolo: “Oggi ho dato quello che avevo. Fisicamente non mi sono sentito come volevo. Giornata tosta, ci tenevo”. Vagnozzi non c”era per un problema di salute “forse qualcosa che ha mangiato”

Jannik Sinner parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Francisco Cerundolo negli ottavi di finale del torneo di Roma: “Oggi ho dato quello che avevo. Fisicamente non mi sono sentito come volevo. Giornata tosta, ci tenevo. Non mi sono sentito benissimo. Lui ha giocato una ottima partita”

Ho provato a fare gioco ma col diritto mi scappava via. Ho provato a muoverlo ma non ci sono riuscito. Ho usato poco il rovescio lungo linea. Ho servito bene nel primo set, poi sono calato

Il pubblico mi ha sempre aiutato, lo apprezzo molto. Fisicamente sono molto allenato, ma ci sono giornate dove uno non si sente bene, oggi è andata così. Peccato che sia successo a Roma. Parleremo sul perché è andata così”

Vagnozzi non era presente per un problema di salute: “quando inizi un torneo con tutti e poi una manca lo senti. Sono molto legato a lui, come Darren . Quando ti viene a mancare lo senti, non perdi per questo ma lo subisci. È da due giorni che non stava bene, ieri notte è stato peggio, forse qualche cosa che ha mangiato”.

“Anche dopo aver vinto il primo set, sentivo di non poter controllare la partita. Sono partito molto male nel secondo e poi anche nel terzo. C’erano dei punti dove sentivo molto bene la palla, altri dove proprio non la sentivo. Non voglio sminuire Cerundolo, ha comandato tanto col diritto. È tosta da accettare una partita così “