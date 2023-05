Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Rischio pioggia molto alto. Dovrebbero giocare tre azzurri in singolare e due in doppio (LIVE)

Masters e WTA 1000 Roma – 3° Turno M – 4° Turno F M- terra

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Novak Djokovicvs [13] Cameron Norrie

2. [5] Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 12:30)



ATP Rome Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 0 6 0 Lorenzo Sonego • Lorenzo Sonego 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Sonego 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [1] Iga Swiatek vs [21] Donna Vekic (non prima ore: 13:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [24] Francisco Cerundolo vs [8] Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

5. [12] Beatriz Haddad Maia vs [30] Anhelina Kalinina (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

6. [5] Stefanos Tsitsipas OR Lorenzo Sonego vs [18] Lorenzo Musetti OR [12] Frances Tiafoe (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Alexei Popyrin vs [7] Holger Rune



Il match deve ancora iniziare

2. [18] Lorenzo Musetti vs [12] Frances Tiafoe (non prima ore: 12:30)



ATP Rome Lorenzo Musetti [18] • Lorenzo Musetti [18] 0 5 6 2 Frances Tiafoe [12] Frances Tiafoe [12] 0 7 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Musetti 2-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Musetti 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [4] Casper Ruud vs Laslo Djere



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Andrey Rublev vs [Q] Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

5. J.J. Wolf OR [19] Alexander Zverev vs [3] Daniil Medvedev



Il match deve ancora iniziare

6. [15] Borna Coric vs [Q] Fabian Marozsan (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

(3) Desirae Krawczyk / (3) Demi Schuurs vs Ulrikke Eikeri / Miyu Kato



Il match deve ancora iniziare

2. J.J. Wolf vs [19] Alexander Zverev (non prima ore: 12:30)



ATP Rome J.J. Wolf • J.J. Wolf 0 4 3 Alexander Zverev [19] Alexander Zverev [19] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Wolf 3-3 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Zverev 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Wolf 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 3-4 → 3-5 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-3 → 2-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Wolf 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski vs Simone Bolelli / Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

4. Paula Badosa vs Karolina Muchova (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [11] Veronika Kudermetova vs [22] Qinwen Zheng



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [OSE] Magda Linette / Marketa Vondrousova vs [2] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko



WTA Rome Magda Linette / Marketa Vondrousova Magda Linette / Marketa Vondrousova 0 0 Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [2] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. Jamie Murray / Michael Venus vs Robin Haase / Botic van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

3. Mackenzie McDonald / Frances Tiafoe vs Hugo Nys / Jan Zielinski (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare