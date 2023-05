ITF Madrid e Bodrum: I Main Draw

ITF MADRID(Esp 100k terra)

[1] Leylah Fernandez vs Conny Perrin

Emiliana Arango vs Jaimee Fourlis

Leyre Romero gormaz vs Lucia Cortez llorca

Jessica Bouzas maneiro vs [5] Arantxa Rus

[4] Nadia Podoroska vs Jaqueline Adina Cristian

Mai Hontama vs Despina Papamichail

Angela Fita boluda vs Sara Sorribes tormo

Moyuka Uchijima vs [6] Kimberly Birrell

[7] Simona Waltert vs Paula Ormaechea

Tatiana Prozorova vs Andrea Lazaro garcia

Miriana Tona vs Suzan Lamens

Arina Rodionova vs [3] Dalma Galfi

[8] Marina Bassols ribera vs Olga Danilovic

Lidia Moreno arias vs Irene Burillo escorihuela

Katarina Zavatska vs Marta Soriano santiago

Clara Tauson vs [2] Emma Navarro

ITF BODRUM(Tur 60k terra)

[1] Panna Udvardy vs Andreea Prisacariu

TBD vs TBD

Alevtina Ibragimova vs TBD

[8] Katharina Hobgarski vs TBD

[4] Darja Semenistaja vs TBD

Valeriya Strakhova vs TBD

Irina Maria Bara vs Anastasia Kovaleva

[5] Rosa Vicens mas vs TBD

[6] Julia Riera vs Aysegul Mert

Zeynep Sonmez vs Eva Vedder

Cagla Buyukakcay vs Ilay Yoruk

Yuliya Hatouka vs [3] Maria Lourdes Carle

[7] Maria Timofeeva vs Jana Kolodynska

Anastasia Tikhonova vs Naiktha Bains

Berfu Cengiz vs TBD

[2] Harriet Dart vs TBD