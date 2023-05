Marco Cecchinato avanza al Terzo Turno del Masters 1000 di Roma con una prestazione maiuscola

Marco Cecchinato, ha raggiunto il terzo turno del prestigioso torneo Masters 1000 di Roma, superando il tenace Roberto Bautista Agut in un match che ha messo in mostra la sua abilità e la sua determinazione.

Cecchinato, offrendo una performance che può essere definita senza dubbio ‘maiuscola’, ha sconfitto Roberto Bautista Agut con un convincente punteggio di 6-2, 6-2. La partita, che è durata 1 ora e 17 minuti, ha visto l’azzurro dimostrare una maestria sul campo e un controllo del gioco davvero notevoli.

I vincenti con il dritto sono stati addirittura 24 mentre i punti vinti su prima e seconda, rispettivamente il 77% e il 60%, numeri veramente molto positivi per un Ceck che, va detto, è stato aiutato e non poco dalle condizioni di gioco. Il campo oggi era veramente pesantissimo e, con questo clima, Cecchinato ha potuto andare a nozze e ha dimostrato che sulla terra è sicuramente uno che può battere chiunque una volta ritrovata piena fiducia e positività nei momenti chiave! Nell’ultimo game l’azzurro si è dovuto salvare per ben 3 volte da una pericolosa palla break ma è sempre riuscito a sfangarla comandando il gioco.

Il primo set è stato un testamento della strategia e della precisione di Cecchinato. Ha piazzato i break nel terzo e nel settimo gioco, prendendo il comando fin dall’inizio. Ha conquistato la frazione con un ace per 6 a 2, stabilendo un tono dominante che avrebbe mantenuto per l’intera partita.

Nel secondo set, Cecchinato ha continuato a mostrare la sua forza, guadagnando un vantaggio di 4 a 0 grazie ai break nel primo e terzo gioco. Nonostante la pressione di Bautista Agut, che ha avuto la possibilità di break nel quarto game, Cecchinato ha dimostrato una difesa eccellente annullando tre palle break.

In seguito, sul 5 a 2, l’azzurro ha resistito ad altre tre opportunità di break da parte dell’avversario. Alla prima palla match a disposizione, Cecchinato ha chiuso la partita con il finale di 6 a 2 con il 23 esimo vincente della partita (di diritto), sottolineando la sua superiore capacità di gestire la pressione.

Ora, Cecchinato si prepara per il terzo turno dove sfiderà o Hanfmann, un qualificato, o Fritz, il numero 9 del seeding. Non importa chi sarà il suo prossimo avversario, se Marco riuscirà a mantenere questo livello di gioco, ci si può aspettare un altro match competitivo.

ATP Rome Roberto Bautista Agut [21] Roberto Bautista Agut [21] 2 2 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Cecchinato 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-40 2-4 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

0 ACES 20 DOUBLE FAULTS 234/48 (71%) FIRST SERVE 31/56 (55%)20/34 (59%) 1ST SERVE POINTS WON 24/31 (77%)6/14 (43%) 2ND SERVE POINTS WON 15/25 (60%)2/6 (33%) BREAK POINTS SAVED 7/7 (100%)8 SERVICE GAMES PLAYED 87/31 (23%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 14/34 (41%)10/25 (40%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 8/14 (57%)0/7 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 4/6 (67%)8 RETURN GAMES PLAYED 86/12 (50%) NET POINTS WON 13/18 (72%)14 WINNERS 2524 UNFORCED ERRORS 1326/48 (54%) SERVICE POINTS WONù 39/56 (70%)17/56 (30%) RETURN POINTS WON 22/48 (46%)43/104 (41%) TOTAL POINTS WON 61/104 (59%)