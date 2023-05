WTA 125 Firenze: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Quattro azzurre al via

WTA 125 Firenze – Tabellone Qualificazione – terra rossa

Center Court – ore 11:00

Ingrid Neel vs (8) Deborah Chiesa

(2) Celine Naef vs Federica Urgesi

Erin Routliffe vs (7) Angelica Moratelli Non prima 15:00

Court 2 – ore 11:00

(4) Sada Nahimana vs Beatrice Ricci

Amy Zhu vs (5) Asia Muhammad

(3) Ankita Raina vs Vera Zvonareva Non prima 15:00

Court 3 – ore 11:00

Yuliana Lizarazo vs (6) Susan Bandecchi

(1) Dalila Jakupovic vs Olivia Tjandramulia Non prima 13:00