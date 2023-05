Ana Ivanovic mamma per la terza volta

È il terzo figlio per la serba

Ana Ivanovic è diventata mamma per la terza volta. La ex n.1 del mondo serba, oggi 35enne, ha dato alla luce il terzo genito, dopo la nascita di Luka e Leon, rispettivamente nel 2018 e 2019. Con il papà Bastian Schweinsteiger, ex stella del calcio tedesco e del Bayern Monaco, ha costruito una bella famiglia, lontana da gossip e con poche apparizioni pubbliche.

L’annuncio è arrivato con un simpatico video social, che riportiamo. “Buongiorno Mondo! I nostri cuori sono pieni di gioia”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ana Ivanović (@anaivanovic)

Ana Ivanovic decise di appendere la racchetta al chiodo nel dicembre del 2016 dopo aver vinto 14 titoli WTA nella sua carriera, incluso l’Open di Francia del 2008. È stata in vetta al ranking WTA per 12 settimane nel 2008.

Complimenti e tanti auguri alla famiglia!