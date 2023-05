Novak Djokovic e i suoi inizi lenti: “Nel primo set ho iniziato lentamente. È la storia della mia stagione sulla terra battuta fino ad ora”

Novak Djokovic non ha iniziato bene l’incontro con Tomás Etcheverry nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, ma ha concluso ad un buon livello ed ha conquistato il terzo turno.

“Penso di aver giocato bene il secondo set e di aver concluso molto bene l’incontro. Nel primo set ho iniziato lentamente. È la storia della mia stagione sulla terra battuta fino ad ora. Sto avendo inizi davvero lenti.

Non ho avuto molti incontri né molte vittorie su questa superficie quest’anno, quindi sono ancora alla ricerca del ritmo. Ho vinto contro un giocatore davvero solido Etcheverry, uno specialista della terra battuta. È un giovane giocatore molto promettente.”

Ritornando su un palco dove ha raggiunto 12 finali in 16 edizioni, Novak Djokovic ha dovuto impegnarsi per iniziare la difesa del suo titolo al Masters 1000 di Roma nel migliore dei modi. Infatti, il numero uno del mondo non ha avuto vita facile nel suo incontro d’esordio in questa edizione, costretto a dare il massimo per superare Tomás Etcheverry, attualmente 61° del ranking ATP, che vanta già due finali ATP su terra battuta in questa stagione.

In un match che lo vedeva contrapposto a un avversario che lo ammira, Djokovic ha tenuto duro, superando Etcheverry con i parziali 7-6(5) 6-2, mostrando un miglioramento progressivo nel suo gioco man mano che l’incontro andasse avanti. Nonostante si sia trovato in svantaggio per 3-1 nel primo set e per 5-3 nel tie-break, il campione serbo non si è lasciato scoraggiare. Infatti, ha dovuto affrontare palle break solo nel gioco in cui è stato brekkato, proprio all’inizio dell’incontro, prima di stabilizzare la sua performance e crescere in intensità, culminando in un secondo set di alta qualità.

Djokovic inizia così la sua difesa del titolo e segna il suo ritorno alla competizione – era fuori dal circuito da quando ha subito una sconfitta a Banja Luka – con una vittoria. Anche se rischia di perdere lo status di numero uno del mondo (se oggi Alcaraz gioca perde la leadership). Ora affronterà Grigor Dimitrov nella battaglia per un posto negli ottavi di finale.