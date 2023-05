Lorenzo Sonego avanza al secondo turno del torneo di Roma, Passaro eliminato dopo una battaglia. L’azzurro era avanti per 3 a 0 nel terzo set

Lorenzo Sonego ha conquistato il secondo turno del torneo Masters 10000 di Roma, sbaragliando Jeremy Chardy con un netto 6-2, 6-1. L’ italiano ha mostrato una grande forma, superando senza difficoltà il suo avversario francese e guadagnandosi un posto nel turno successivo. Sonego sfiderà il giapponese Nishioka Yoshihito, numero 32 del ranking mondiale, in quella che si preannuncia una sfida interessante.

ATP Rome Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Jeremy Chardy Jeremy Chardy 2 1 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Chardy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Chardy 0-15 df 15-15 15-40 5-2 → 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Chardy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-1 → 4-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Chardy 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Chardy 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Sfortunatamente, la giornata non è stata altrettanto fortunata per un altro tennista italiano, Francesco Passaro. Il giovane perugino è stato sconfitto da Albert Ramos in un match tirato, conclusosi con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-4.

Dopo aver vinto il primo set con un convincente 6-4, Passaro ha subito un pesante passaggio a vuoto a partire dal 2-1 di Ramos nel secondo set. L’inesperienza del giovane tennista si è fatta sentire, commettendo due errori cruciali che hanno permesso a Ramos di ottenere un break decisivo. Nonostante abbia avuto l’opportunità di recuperare il break nel gioco successivo, Passaro non è riuscito a contrastare il tentativo di rimonta dell’avversario spagnolo.

Il terzo set è iniziato con un vantaggio di 3-0 per Passaro, ma la situazione è rapidamente precipitata a causa di numerosi errori, probabilmente dettati dalla scarsa esperienza del giocatore a questo livello. Ramos ha colto l’occasione, pareggiando il punteggio sul 3-3 e mettendo a segno un altro break che ha chiuso di fatto la partita.