Possibile cambiamento di sede per lo storico torneo Western and Southern Open: da Cincinnati a Charlotte?

Potrebbero arrivare cambiamenti di grande impatto per quanto riguarda uno dei tornei più storici nel calendario. Si tratta del Western and Southern Open, che si gioca a Cincinnati, la città in cui è stato creato, dal 1899, e che rischia di cambiare sede a causa di un progetto incredibile.

Il torneo è stato acquistato dalla Beemok Capital ad agosto dello scorso anno, e il Business Courier riferisce che il gruppo sta considerando la costruzione di un complesso tennistico del valore di circa 400 milioni di dollari allo scopo di effettuare questo cambio di città. Secondo la stessa fonte, l’idea sarebbe quella di trasferire il Western and Southern Open a Charlotte, con la possibilità di costruire da zero questo complesso con 40 campi. Tuttavia, rimanere a Cincinnati non è ancora ufficialmente escluso, sebbene sia un’opzione che sta guadagnando forza considerando che, a partire dal 2025, il torneo sarà giocato anche per due settimane, cosa che potrebbe essere alla base di questa idea di cambiamento di città.