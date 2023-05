WTA 1000 di Roma: Danka Kovinic batte Lucia Bronzetti in una sfida all’ultimo colpo, sogni infranti per Camilla Rosatello e Nuria Brancaccio

La montenegrina Danka Kovinic ha segnato una vittoria di rilievo nel torneo WTA 1000 di Roma, avendo la meglio sulla nostra Lucia Bronzetti in un match che ha appassionato il pubblico per 2 ore e 20 minuti. La partita ha visto Kovinic prevalere con un punteggio di 6-3, 3-6, 6-3.

Bronzetti, originaria della Romagna, ha mostrato una reazione notevole dopo aver perso il primo set, tuttavia, nel terzo set, il suo servizio l’ha abbandonata, permettendo a Kovinic di capitalizzare e prendere il controllo del match.

WTA Rome Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 3 6 3 Danka Kovinic Danka Kovinic 6 3 6 Vincitore: Kovinic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Danka Kovinic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Danka Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Danka Kovinic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Danka Kovinic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Danka Kovinic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Danka Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Danka Kovinic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Danka Kovinic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Danka Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Danka Kovinic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Danka Kovinic 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Danka Kovinic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Danka Kovinic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Danka Kovinic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Nel frattempo, i sogni di gloria di Camilla Rosatello sul campo di terra battuta di Roma si sono interrotti bruscamente. La ventiduenne italiana ha dovuto cedere il passo all’americana Claire Liu al primo turno, in una partita giocata sul Campo 3 del Foro Italico, durata 2 ore e 37 minuti. Liu, di origini cinesi, continua la sua scalata nel tabellone, con l’ucraina Marta Kostyuk che la attende al prossimo turno.

WTA Rome Camilla Rosatello Camilla Rosatello 7 2 2 Claire Liu Claire Liu 6 6 6 Vincitore: Liu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Claire Liu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Camilla Rosatello 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Camilla Rosatello 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 2-3* 2*-4 2*-5 3-5* 4-5* 5*-5 5*-6 6-6* 6-7* 7*-7 8*-7 8-8* 8-9* 9*-9 10*-9 6-6 → 7-6 Camilla Rosatello 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Claire Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Camilla Rosatello 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Claire Liu 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Camilla Rosatello 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Claire Liu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Camilla Rosatello 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Anche per Nuria Brancaccio, il torneo si è concluso. Battuta al primo turno dall’austriaca Julia Grabher sul Campo 4, la ventiduenne Brancaccio ha lottato strenuamente, soprattutto nei primi due set. Ha messo in campo le sue proverbiali palle corte, che hanno messo in difficoltà l’austriaca, numero 89 nel ranking mondiale.

Tuttavia, Grabher ha dimostrato ancora una volta di essere tornata a giocare un tennis di qualità, solido e con pochi errori. La sua determinazione e la sua precisione hanno prevalso, portandola alla vittoria.