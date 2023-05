Bentornato “Sebi” Korda

È un vero piacere varcare le porte degli IBI23 e ritrovare in campo Sebastian Korda. Il 22enne statunitense, figlio del campione ceko Petr, sembra aver superato il problema al polso patito agli Australian Open lo scorso gennaio. Un infortunio bruttissimo, perché rimediato dopo aver dominato Daniil Medvedev in un torneo che sembrava davvero promettente, e particolarmente problematico per un tennista, poiché dal polso passano le sensazioni dell’impatto, le correzioni di angolo e spin, il “rapporto con la palla”. Ancor più quando hai un tennis poco muscolare e molto sensibile come quello di Sebastian, basato su fluidità di movimento e tempo d’impatto. Ha saltato quasi 4 mesi di tornei, rientrando a Madrid dove ha ceduto all’esordio (2° turno) contro il francese Grenier in due tiebreak. Tanta ruggine, troppi errori, il prezzo da pagare al rientro.

Sul rosso del Foro Italico, meno veloce di quello della capitale iberica, “Sebi” avrà più tempo per impattare la palla, e questo forse potrebbe giocargli a favore per ritrovare quelle sensazioni perse durante il lungo stop. Ha affermato di aver lavorato molto sul piano atletico, su gambe, schiena, per prepararsi ad un’estate da protagonista.

In effetti avendolo osservato da bordo campo è apparso bello tonico, alto e longilineo come sempre, ma con un tono muscolare ben definito. Si è allenato nel pomeriggio sul campo dietro al Centrale, con non pochi spettatori ad osservarlo sul campo condiviso con l’australiano Chris O’Connell. Un allenamento davvero poco “da terra”, con la palla che viaggiava spedita, retta, velocissima, tra i rovesci magnifici in anticipo del nativo della Florida e qualche botta di diritto dell’aussie molto interessante.

C’era tranquillità e concentrazione in quella sessione di training, un po’ disturbata dai rantoli e risate provenienti dal campo attiguo, con Galan e Etcheverry, mentre nel terzo campo della fila c’erano Norrie e Garin discretamente in lotta nonostante fosse solo allenamento, con addirittura una palla contestata da Norrie a Garin, e con i due coach attoniti ad osservare l’inusuale siparietto.

Nessuna contestazione tra Korda e O’Connell, ma valanghe di schemi offensivi. Quelli provati da Sebastian sono stati molto chiari: servizio esterno, passo avanti per anticipare la risposta col diritto lungo linea e via avanti a prendersi il punto a rete; oppure un cross lento per cercare il contro piede. Diversa la resa nei due schemi: con il diritto lungo linea Korda è stato preciso, efficace, mentre col “crossettino” non sempre ha trovato precisione. Chissà che non senta ancora qualche scoria col polso, non tanto a livello di dolore o fastidio, ma proprio per la sensazione che non c’è ancora.

Invece in risposta Korda è stato poco preciso, tanto che all’ennesima palla finita abbondantemente lunga lo scambio di sguardi col coach valeva più di mille parole. Bene invece nello scambio dritto per dritto col rovescio, con palla che veleggiava sicura e profonda, dopo un impatto maestoso per compostezza e timing. Una bellezza che da sola “vale il prezzo del biglietto” per chi ama i gesti tecnici.

Difficile che Sebastian possa essere un vero protagonista degli IBI23, ma è stato bello ritrovarlo in campo e aprire la “personale” edizione del torneo proprio con lui, con il suo tennis splendido per purezza stilistica ed eleganza.

Marco Mazzoni