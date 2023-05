Lisa Pigato trionfa nel derby italiano agli Internazionali BNL d’Italia. Stefanini lotta e cuore non bastano contro Xiyu Wang. Avanza Jasmine Paolini. Un solo game per Dalila Spiteri

La giovanissima bergamasca conquista il suo primo successo nel main draw di un torneo di questa categoria, superando Diletta Cherubini in tre set. Lucrezia Stefanini eliminata al primo turno nel torneo di Roma: lotta e cuore non bastano contro Xiyu Wang. Jasmine Paolini supera il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia dopo una dura battaglia contro Xinyu Wang.

La favola di Dalila Spiteri nel torneo di Roma giunge al termine: sconfitta da Catherine McNally.

Il volto sorridente di Lisa Pigato rappresenta la prima vittoria azzurra agli Internazionali BNL d’Italia, disputati sulla terra rossa del Foro Italico. La 19enne di Bergamo, attualmente numero 483 del ranking WTA, ha ottenuto una sofferta vittoria per 7-5, 2-6, 6-3 in due ore e 23 minuti di gioco, nel derby tricolore tra wild card contro Diletta Cherubini, numero 421 WTA. Per Pigato si tratta anche del primo successo in carriera nel main draw di un torneo di questa categoria.

Nel primo set, Pigato parte meglio e si porta subito avanti per 2-0. Tuttavia, Cherubini non solo la raggiunge, ma riesce a superarla ottenendo un break di vantaggio (3-2). Lisa non si perde d’animo e rientra nel parziale (3-3), con il punteggio che procede in equilibrio fino al dodicesimo gioco. In quel momento, la determinazione della lombarda fa la differenza: Pigato strappa il servizio a zero alla rivale e chiude il set a suo favore per 7-5.

Nel secondo set, dal 2-1 in favore di Pigato (senza break), la situazione cambia: Cherubini, la 21enne fiorentina, cambia ritmo e inanella sei giochi consecutivi, permettendole non solo di pareggiare il conto dei set (6-2), ma anche di iniziare il set decisivo con un break di vantaggio. Pigato non si lascia abbattere e risponde con due break consecutivi a sfavore della giocatrice toscana (4-1). Si tratta dell’allungo decisivo: Cherubini prova a restare in scia, ma non riesce a farsi il regalo di compleanno desiderato (oggi compie 21 anni), e Pigato chiude il match con un 6-3 nel terzo set.

Lisa Pigato affronterà ora al secondo turno la russa Daria Kasatkina, numero 9 del ranking e ottava testa di serie.

Nonostante le difficoltà, Jasmine Paolini è riuscita a superare il primo turno degli Internazionali BNL d’Italia disputati sulla terra rossa del Foro Italico. La tennista 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, attualmente numero 65 nel ranking WTA, ha battuto la cinese Xinyu Wang, numero 60 WTA, con il punteggio di 6-4, 6-7(3), 6-2, in un incontro durato due ore e venti minuti.

Nella loro prima sfida, Paolini si è fatta riprendere più volte dalla sua avversaria, soprattutto nel dodicesimo gioco del secondo set, dove ha fallito tre match-point prima di perderlo al tie-break. Tuttavia, nella terza frazione, la tennista allenata dal coach Renzo Furlan è riuscita a ripartire con grande determinazione, ottenendo il break nel game d’apertura e un altro break al quinto game, per poi chiudere il set decisivo con un convincente 6-2.

“Vincere qui è speciale, questo è un pubblico fantastico”, ha dichiarato Jasmine Paolini dopo la sua vittoria. Al secondo turno, la tennista italiana dovrà affrontare la sfida contro la russa Elena Rybakina, attualmente numero 7 del ranking e del seeding, con cui non ha mai giocato in precedenza.

Nonostante una performance combattiva e grintosa, Lucrezia Stefanini è stata sconfitta al primo turno del torneo di tennis di Roma. La tennista italiana, 24enne di Carmignano e attualmente 105esima nel ranking WTA, è stata sconfitta dalla cinese Xiyu Wang, n. 75 WTA, con il punteggio di 7-6(2) 7-6(2) dopo quasi due ore e mezza di intensa competizione.

Stefanini, che aveva ricevuto una wild card per partecipare al torneo, aveva già affrontato Wang nel 2022, perdendo al primo turno dell’ITF di Palm Harbor. Anche se questa volta il risultato è stato lo stesso, Lucrezia ha mostrato il suo caratteristico spirito combattivo e determinazione sul campo.

Nel corso dell’incontro, Stefanini ha avuto diverse opportunità di prendere il controllo del match, ma purtroppo non è riuscita a sfruttarle a suo vantaggio. Nel primo set, la tennista italiana ha conquistato un break di vantaggio per ben due volte, sul punteggio di 3-2 e 6-5, ma non è riuscita a capitalizzare. Ha anche avuto un set-point nel dodicesimo gioco con il servizio a disposizione, ma non è riuscita a chiudere il set a suo favore.

Nel secondo set, la situazione si è ripetuta: Stefanini ha ottenuto un vantaggio di break due volte, sul punteggio di 3-0 e 5-3, ma ancora una volta, Wang è riuscita a recuperare e a portare il set al tiebreak, dove ha prevalso per 7-2.

È giunta al termine l’avventura della tennista italiana Dalila Spiteri nel torneo di Roma. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico e assicurato la sua wild card grazie alle ottime prestazioni nelle pre-qualificazioni, la 26enne di Licata (n.508 WTA) ha dovuto arrendersi alla statunitense Catherine McNally (n.62 WTA).

Il match, durato un’ora esatta, ha visto la Spiteri soccombere con il punteggio di 6-0, 6-1.

WTA 1000 Roma – terra

1T Wang – Stefanini 2 incontro dalle 11:00



WTA Rome Xiyu Wang Xiyu Wang 0 7 7 0 Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 0 6 6 0 Vincitore: Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 4*-2 5*-2 6-2* 6-6 → 7-6 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

1T Paolini – Wang 3 incontro dalle 11:00



WTA Rome Jasmine Paolini Jasmine Paolini 6 6 6 Xinyu Wang Xinyu Wang 4 7 2 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 3-4* 3*-5 3*-6 6-6 → 6-7 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1T McNally – Spiteri 4 incontro dalle 11:00



WTA Rome Caty McNally Caty McNally 0 6 6 0 Dalila Spiteri Dalila Spiteri 0 0 1 0 Vincitore: McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Dalila Spiteri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Caty McNally 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Dalila Spiteri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Dalila Spiteri 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Dalila Spiteri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Caty McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 Dalila Spiteri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Dalila Spiteri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Caty McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Dalila Spiteri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

1T Cherubini – Pigato 2 incontro dalle 11:00