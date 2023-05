ITF Trnava e Zagabria: I Main Draw

ITF TRNAVA(Cze 100k terra)

[1] Anna Karolina Schmiedlova vs Ela Platenikova

Ilona Georgiana Ghioroaie vs Lucie Havlickova

Rebecca Sramkova vs Katarina Zavatska

Sofya Lansere vs [5] Mai Hontama

[4] Greet Minnen vs Aneta Kucmova

Iryna Shymanovich vs Tereza Smitkova

Tatiana Prozorova vs Elvina Kalieva

Suzan Lamens vs [6] Natalija Stevanovic

[8] Chloe Paquet vs Radka Zelnickova

Ivana Sebestova vs Amina Anshba

Kristina Dmitruk vs Sofia Milatova

Eszter Meri vs [3] Yue Yuan

[7] Yanina Wickmayer vs Conny Perrin

Kristina Kucova vs Irina Balus

Anna Siskova vs Ksenia Laskutova

Barbora Palicova vs [2] Viktorija Golubic

br]

ITF ZAGREB(Cro 60k terra)

[1] Diane Parry vs Sofia Rocchetti

Valentini Grammatikopoulou vs Maja Chwalinska

Lola Radivojevic vs Ekaterina Makarova

Veronika Erjavec vs [5] Selena Janicijevic

[4] Heather Watson vs Laura Svatikova

Iva Primorac vs Lina Gjorcheska

Miriam Bianca Bulgaru vs Ella Seidel

Harmony Tan vs [8] Raluca Georgiana Serban

[6] Nigina Abduraimova vs Noma Noha akugue

Jana Fett vs Denise Hrdinkova

Tena Lukas vs Emiliana Arango

Arina Rodionova vs [3] Jaqueline Adina Cristian

[7] Carole Monnet vs Dora Miskovic

Antonia Ruzic vs Lucija Ciric bagaric

Zeynep Sonmez vs Dalila Jakupovic

Petra Marcinko vs [2] Reka Luca Jani