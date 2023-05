WTA 1000 Roma: Il Tabellone Principale. Sono 13 le azzurre ai nastri di partenza

WTA 1000 Roma – Tabellone Principale (parte alta) – terra

(1) Iga Swiatek vs Bye

Anastasia Pavlyuchenkova vs (WC) Sara Errani

Lesia Tsurenko vs Elina Svitolina

Bye vs (28) Bernarda Pera

(21) Donna Vekic vs Bye

Aliaksandra Sasnovich vs Leylah Fernandez

Alycia Parks vs Anett Kontaveit

Bye vs (16) Liudmila Samsonova

(9) Maria Sakkari vs Bye

Barbora Strycova vs Maryna Zanevska

Kaia Kanepi vs Marketa Vondrousova

Bye vs (24) Bianca Andreescu

(25) Elise Mertens vs Bye

Qualifier vs Anna Kalinskaya

Jasmine Paolini vs Xinyu Wang

Bye vs (7) Elena Rybakina

(4) Ons Jabeur vs Bye

Paula Badosa vs Qualifier

(WC) Camilla Rosatello vs Claire Liu

Bye vs (32) Marta Kostyuk

(18) Martina Trevisan vs Bye

Qualifier vs Karolina Muchova

Qualifier vs Camila Giorgi

Bye vs (15) Ekaterina Alexandrova

(10) Barbora Krejcikova vs Bye

Lucia Bronzetti vs Danka Kovinic

Katie Volynets vs Sorana Cirstea

Bye vs (20) Jelena Ostapenko

(26) Jil Teichmann vs Bye

(WC) Nuria Brancaccio vs Julia Grabher

(WC) Diletta Cherubini vs (WC) Lisa Pigato

Bye vs (8) Daria Kasatkina

(6) Coco Gauff vs Bye

Yulia Putintseva vs Qualifier

Caty McNally vs 

Bye vs (27) Marie Bouzkova

(23) Anastasia Potapova vs Bye

Elisabetta Cocciaretto vs Lauren Davis

Jule Niemeier vs Nuria Parrizas Diaz

Bye vs (11) Veronika Kudermetova

(13) Karolina Pliskova vs Bye

Tatjana Maria vs Qualifier

Qualifier vs Alizé Cornet

Bye vs (22) Qinwen Zheng

(31) Irina-Camelia Begu vs Bye

Xiyu Wang vs (WC) Lucrezia Stefanini

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (3) Jessica Pegula

(5) Caroline Garcia vs Bye

Ana Bogdan vs Qualifier

Varvara Gracheva vs Qualifier

Bye vs (29) Petra Martic

(17) Magda Linette vs Bye

Linda Noskova vs Shelby Rogers

Lin Zhu vs Linda Fruhvirtova

Bye vs (12) Beatriz Haddad Maia

(14) Victoria Azarenka vs Bye

Sloane Stephens vs Nadia Podoroska

(WC) Matilde Paoletti vs Qualifier

Bye vs (19) Madison Keys

(30) Anhelina Kalinina vs Bye

Mayar Sherif vs Anna Blinkova

Sofia Kenin vs Cristina Bucsa

Bye vs (2) Aryna Sabalenka