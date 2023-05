Challenger Mauthausen: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Mauthausen – Tabellone Principale – terra

(1) Thiem, Dominic vs Qualifier/Special Exempt

Delbonis, Federico vs (Alt) Guinard, Manuel

Prizmic, Dino vs Zekic, Miljan

Andreev, Adrian vs (7) Riedi, Leandro

(4) Brouwer, Gijs vs Ritschard, Alexander

Qualifier/Special Exempt vs Medjedovic, Hamad

(WC) Kopp, Sandro vs (Alt) Lazarov, Alexandar

Mayot, Harold vs (8) Novak, Dennis

(5) Misolic, Filip vs Mpetshi Perricard, Giovanni

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Melzer, Gerald vs (Alt) McCabe, James

Neuchrist, Maximilian vs (3) Bagnis, Facundo

(6) Ofner, Sebastian vs Qualifier/Special Exempt

Qualifier/Special Exempt vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Neumayer, Lukas vs Sweeny, Dane

Blancaneaux, Geoffrey vs (2) Gaston, Hugo

(1/Alt) Hassan, Benjamin vs (Alt) Setkic, Aldin
(Alt) Jebens, Hendrik vs (12) Kym, Jerome
(2) Wessels, Louis vs (Alt) Pel, David
Rosenkranz, Mats vs (10) Wenger, Damien

(3) Serdarusic, Nino vs (Alt) Basic, Mirza

Moraing, Mats vs (8) Nagal, Sumit

(4) Zhukayev, Beibit vs (WC) Ujvary, Matthias

(WC) Djuric, Branko vs (11) Rehberg, Max Hans

(5) Squire, Henri vs (Alt) Pichler, David

(WC) Lazic, Manuel vs (9) Copil, Marius

(6) Marchenko, Illya vs (WC) Schwärzler, Joel Josef

(Alt) Weissborn, Sam vs (7) Gerch, Lucas

Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Sam Weissborn vs [7] Lucas Gerch

2. [6] Illya Marchenko vs [WC] Joel Josef Schwärzler

3. [5] Henri Squire vs [Alt] David Pichler

4. [4] Beibit Zhukayev vs [WC] Matthias Ujvary

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1/Alt] Benjamin Hassan vs [Alt] Aldin Setkic

2. Mats Rosenkranz vs [10] Damien Wenger

3. [WC] Manuel Lazic vs [9] Marius Copil

4. Mats Moraing vs [8] Sumit Nagal

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Hendrik Jebens vs [12] Jerome Kym

2. [2] Louis Wessels vs [Alt] David Pel

3. [WC] Branko Djuric vs [11] Max Hans Rehberg

4. [3] Nino Serdarusic vs [Alt] Mirza Basic