Challenger Busan: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Busan – Tabellone Principale – hard

(1) Purcell, Max vs Qualifier

Qualifier vs Hsu, Yu Hsiou

(WC) Chung, Hyeon vs Qualifier

(Alt) Jasika, Omar vs (5) Hijikata, Rinky

(3) Thompson, Jordan vs (Alt) Masur, Daniel

Donskoy, Evgeny vs Shimizu, Yuta

(WC) Chung, Yunseong vs Wu, Tung-Lin

(WC) Nam, JiSung vs (8) Diallo, Gabriel

(7) Uchida, Kaichi vs Celikbilek, Altug

Yunchaokete, Bu vs Tu, Li

Berankis, Ricardas vs Qualifier

Holt, Brandon vs (4) Gomez, Emilio

(6) Vukic, Aleksandar vs Harris, Lloyd

Shimabukuro, Sho vs Qualifier

Qualifier vs Hong, Seong-chan

Polmans, Marc vs (2) Eubanks, Christopher

Challenger Busan – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Uchiyama, Yasutaka vs (WC) Kim, Young Seok

(WC) Son, Ji Hoon vs (12) Gerasimov, Egor

(2) Palan, Dominik vs (PR) Tokuda, Renta

(WC) Ann, Suk vs (10/PR) Statham, Rubin

(3) Leshem, Edan vs (Alt) Mochizuki, Yuki

(PR) Ito, Tatsuma vs (8) Sasikumar, Mukund

(4) Jung, Jason vs Hazawa, Shinji

(Alt) Lee, Jea Moon vs (9) Rai, Ajeet

(5) Kelly, Dayne vs (WC) Shin, Woobin

(Alt) Saitoh, Keisuke vs (11) Saville, Luke

(6) Gojowczyk, Peter vs Ochi, Makoto

Angele, Jaimee Floyd vs (7) Moriya, Hiroki

