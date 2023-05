Il pessimo momento del tennis femminile britannico: nessuna top100 e presenze al prossimo Roland Garros

Il tennis britannico al femminile sta attraverso il suo peggior momento dal 2008. In attesa del rientro di Emma Raducanu, che proprio oggi dopo la mano destra è stata operata al piede (e attende la terza e ultima operazione, all’altra mano), dalla prossima settimana non ci sarà alcuna tennista del Regno Unito tra le prime top 100 WTA. Come riporta il collega Stuart Fraser, non accadeva dal 2008.

A peggiorare un quadro tutt’altro che positivo, nessuna tennista britannica sarà del main draw del prossimo Roland Garros, e nemmeno nelle qualificazioni, pertanto lo Slam francese scatterà senza suddite del nuovo Re Carlo. Era da US Open 2009 che uno Slam femminile non vedeva al via alcuna britannica.

Nel ranking di questa settimana, Raducanu è ancora n.85, ma è destinata ad uscire dalle prime 100. A seguire, troviamo Jodie Burrage (n.110) e Harriet Dart (n-140), con “solo” 7 giocatrici tra le migliori 200.