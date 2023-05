Nadal incontra in giornata lo specialista, attende il suo ok per giocare a Roma

Oggi sapremo se Rafael Nadal disputerà l’edizione 2o23 degli Internazionali d’Italia. Il campione spagnolo, fermo dall’Australian Open di gennaio, stamattina si sottoporrà ad un ultimo consulto medico. Se avrà un esito positivo dallo specialista, volerà in Italia per prendere parte al Masters 1000 del Foro Italico. Più fonti in Spagna concordano su quest’ipotesi, quindi in giornata avremo il responso ufficiale.

Due settimane fa Rafa pubblicò sui propri canali social un breve video nel quale aggiornava i suoi milioni di tifosi sulle proprie condizioni, la difficoltà nel recuperare dall’ennesimo infortunio e la necessità di provare nuove trattamenti, visto che le cure a cui si era sottoposto non erano del tutto soddisfacenti.

Le nuove terapie sembra l’abbiano aiutato a trovare sensazioni migliori in allenamento negli ultimi giorni, e il suo fisico ha risposto positivamente all’aumento dei carichi di lavoro, necessari a sopportare lo stress di un match ufficiale. Questa somma di cose sembra aver alimentato un certo ottimismo sulla sua presenza al Foro Italico la prossima settimana. Alcuni media iberici si dicono certi della presenza di Rafael agli IBI, perché ritengono impossibile che il campione di Roland Garros si presenti direttamente a Parigi senza aver disputato nemmeno un torneo in preparazione. Non resta che attendere il responso ufficiale.