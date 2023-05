WIlson e il Roland Garros: La palla è per molti versi l’eroina dimenticata del tennis. Che un giocatore vinca o perda, la palla e il suo ruolo nel determinare il risultato di un incontro passano spesso in secondo piano

I finalisti del Roland Garros 2023 colpiranno in media 12.000 palle ciascuno durante il torneo. In qualità di partner ufficiale per palle e corde delle racchette del Grand Slam parigino, dal 2020 Wilson® fornisce una palla da tennis ad alte prestazioni progettata in modo specifico per i campi del Roland Garros. Ma cosa rende una palla perfetta per i campi in terra battuta?

La palla da tennis Wilson Roland Garros si caratterizza per un’anima in gomma naturale che ne garantisce qualità di rimbalzo anche dopo diverse ore di gioco. “Il rivestimento in feltro intessuto evita che la palla assorba troppa umidità e troppa sporcizia, assicurando una resa uniforme e ottimale nei punti più combattuti. È la palla perfetta per i giocatori più esigenti, quindi anche per i giocatori professionisti che partecipano al Roland Garros”, ha spiegato Joanne Thomas-Kemp, Responsabile della linea di palle da tennis di Wilson.

Adatta all’uso su tutte le superfici, anche le più abrasive, Wilson ha sviluppato la palla da tennis Roland Garros all court. Si caratterizza per il feltro intessuto di qualità superiore che assicura durabilità eccellente, resistenza perfetta e comfort eccezionale nell’impatto. La sua anima in gomma garantisce un rimbalzo di qualità anche dopo diverse ore di gioco.

Oltre all’equipaggiamento fornito per il torneo, Wilson® ha lanciato una collezione Roland Garros, con prodotti che coniugano eleganza e alte prestazioni, tra cui palle da tennis, racchette, corde, borse e accessori.