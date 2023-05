Zhizhen Zhang scrive la storia al Mutua Madrid Open

Il tennis è uno sport capace di produrre sorprese e storie incredibili, e una di queste sta avendo luogo al Mutua Madrid Open. Zhizhen Zhang sta vivendo un momento storico a tutti i livelli nel Masters 1000 spagnolo, dopo aver sconfitto un top 10 per la prima volta nella sua carriera, e con tanto di colpi di scena.

Il numero 99 del ranking ATP sembrava in procinto di arrendersi di fronte a Taylor Fritz (10°), ma ha ribaltato la situazione e resistito con i parziali 3-6, 7-6(5) 7-6(8), in 2 ore e 29 minuti. Il tennista statunitense, che cercava di raggiungere un altro quarti di finale in questa stagione, era in vantaggio per 6-3 4-3, con un break di vantaggio, prima che Zhang riuscisse a recuperare e ribaltare anche un 1-3 nel tie-break. Nella terzo set, l’equilibrio è stato il protagonista, fino a quando Zhang ha fatto il break per servire e chiudere l’incontro sul 5-4 ma ha tremato. Un altro tie-break doveva risolvere la contesa e Fritz si è lanciato sul 6-4. Era finita, vero? Niente affatto! Zhang ha salvato due match point, ne ha fallito uno sul servizio sul 7-6, ne ha salvato un altro sull’ 8-7 e infine ha risolto la partita per 10 punti a 8.

Così, Zhizhen Zhang, 26 anni, è il primo cinese a raggiungere i quarti di finale di un Masters 1000 e ora si presenta come il tennista con il ranking migliore nel suo duello dei quarti di finale con Aslan Karatsev (121°). Per ora, è previsto un balzo al 66° posto nel ranking ATP. La marcia storica del tennista cinese al Mutua Madrid Open è un esempio delle emozioni e delle sorprese che il tennis può offrire.