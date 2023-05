Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Martedì 02 Maggio 2023

MANOLO SANTANA STADIUM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Karen Khachanov vs [5] Andrey Rublev

2. Mayar Sherif vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 13:00)

3. [1] Carlos Alcaraz vs [13] Alexander Zverev (non prima ore: 16:00)

4. [9] Maria Sakkari vs [31] Irina-Camelia Begu (non prima ore: 20:00)

5. Bernabe Zapata Miralles vs [25] Sebastian Baez OR [4] Stefanos Tsitsipas

ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jaume Munar vs [LL] Daniel Altmaier

2. [Q] Aslan Karatsev vs [2] Daniil Medvedev

3. [17] Borna Coric vs [29] Alejandro Davidovich Fokina

4. [8] Taylor Fritz OR Cristian Garin vs Zhizhen Zhang OR [11] Cameron Norrie

5. [LL] Jan-Lennard Struff vs Pedro Cachin

STADIUM 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Monica Niculescu / Makoto Ninomiya vs Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse

2. Simone Bolelli / Fabrice Martin vs [8] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

3. [1] Coco Gauff / Jessica Pegula vs [6] Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani (non prima ore: 14:00)

4. Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov vs [4] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer