Masters 1000 Madrid: Esordio vittorioso per Marco Cecchinato e Andrea Vavassori. “Vava” vince la sua prima in un Masters 1000 battendo Andy Murray

Marco Cecchinato ha ottenuto una significativa vittoria nel tabellone principale del Mutua Madrid Open, torneo Masters 1000, dopo due anni dall’ultimo successo in questo tipo di competizione. Cecchinato, attualmente classificato al numero 85 del ranking ATP, ha sconfitto Marton Fucsovics (n.83) con il punteggio di 7-6(4), 6-3. Nonostante un inizio incerto, il palermitano ha dimostrato un livello di gioco superiore rispetto al suo avversario ungherese.

Cecchinato, che era partito dalle qualificazioni ed era entrato nel main draw di un torneo Masters 1000 per la prima volta da Madrid 2021, affronterà nel secondo turno l’australiano Alex de Minaur, testa di serie n.16 e classificato al numero 19 del mondo. I due si sono incontrati in precedenza sei volte, con un bilancio di tre vittorie a testa. L’ultimo confronto è stato vinto da Cecchinato in quattro set al secondo turno del Roland Garros 2021.

ATP Madrid Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 3 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 7 6 Vincitore: Cecchinato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2 ACES 54 DOUBLE FAULTS 046/77 (60%) FIRST SERVE 43/68 (63%)24/46 (52%) 1ST SERVE POINTS WON 31/43 (72%)20/31 (65%) 2ND SERVE POINTS WON 16/25 (64%)4/7 (57%) BREAK POINTS SAVED 4/5 (80%)11 SERVICE GAMES PLAYED 1012/43 (28%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 22/46 (48%)9/25 (36%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 11/31 (35%)1/5 (20%) BREAK POINTS CONVERTED 3/7 (43%)10 RETURN GAMES PLAYED 1111/26 (42%) NET POINTS WON 14/15 (93%)27 WINNERS 2929 UNFORCED ERRORS 1844/77 (57%) SERVICE POINTS WON 47/68 (69%)21/68 (31%) RETURN POINTS WON 33/77 (43%)65/145 (45%) TOTAL POINTS WON 80/145 (55%)

Anche Andrea Vavassori, proveniente dalle qualificazioni, ha raggiunto il secondo turno del torneo. Nel suo esordio assoluto nel tabellone principale di un torneo Masters 1000, Vavassori ha sconfitto l’ex numero 1 del mondo Andy Murray, che ha vinto il titolo a Madrid nel 2008 e nel 2015, con il punteggio di 6-2, 7-6(7). Nonostante qualche difficoltà nel secondo set (era avanti per 4 a 2) e nel tiebreak, l’italiano è riuscito a chiudere la partita al quinto match point utile per 9 punti a 7.

Vavassori avrà un compito arduo nel secondo turno, dove affronterà il russo Daniil Medvedev, un avversario di altissimo livello che si preannuncia quasi impossibile per l’azzurro. Tuttavia, le sorprese non sono mai da escludere nel tennis, e Vavassori cercherà sicuramente di dare il massimo per portare a casa un’altra vittoria.

ATP Madrid Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 7 Andy Murray Andy Murray 2 6 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Murray 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 5-1 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Murray 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1 ACES 13 DOUBLE FAULTS 041/58 (71%) FIRST SERVE 44/61 (72%)32/41 (78%) 1ST SERVE POINTS WON 27/44 (61%)10/17 (59%) 2ND SERVE POINTS WON 8/17 (47%)0/1 (0%) BREAK POINTS SAVED 1/4 (25%)10 SERVICE GAMES PLAYED 1017/44 (39%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/41 (22%)9/17 (53%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 7/17 (41%)3/4 (75%) BREAK POINTS CONVERTED 1/1 (100%)10 RETURN GAMES PLAYED 1013/17 (76%) NET POINTS WON 5/14 (36%)34 WINNERS 1524 UNFORCED ERRORS 3142/58 (72%) SERVICE POINTS WON 35/61 (57%)26/61 (43%) RETURN POINTS WON 16/58 (28%)68/119 (57%) TOTAL POINTS WON 51/119 (43%)