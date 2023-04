Pazzesco! Sfida del primo turno di un Challenger durata 4h21

Il tennis è abituato a offrirci autentiche maratone, ma ciò che è successo nel primo turno del Challenger di Savannah va oltre questo. In un incontro al meglio dei tre set, Calvin Hemery e Alexis Galarneau hanno offerto una battaglia mozzafiato, con il francese che ha trionfato dopo 4h21!

Hemery, numero 375 del ranking ATP, si è imposto con i parziali 6-7(8), 7-6(4) 7-6(4), in un duello che ha avuto 29 palle break distribuite tra i due tennisti. Sono stati disputati 299 punti, con il francese a prevalere al limite, in un incontro più lungo, ad esempio, della vittoria di Rafael Nadal su Novak Djokovic a Madrid nel 2009, in 4 ore e tre minuti. Tuttavia, c’è almeno un incontro nel circuito ITF più lungo di questo in tre set. Durò 4h41 nei quarti di finale a Cancún, con Gilles Hussey che batte Constantin Kouzmine per 6-7(7), 6-4 7-6(4).