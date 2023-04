Musetti sogna la finale a Barcellona, contro Tsitsipas l’italiano insegue in quota (con il programma di domani)

Lorenzo Musetti ha guadagnato la semifinale all’ATP di Barcellona dopo il ritiro di Jannik Sinner, che ha impedito il secondo incrocio tra i due nel giro di una settimana. Nel penultimo atto del torneo sulla terra rossa catalana, il classe 2002 si trova di fronte Stefanos Tsitsipas in una sfida non certo facile: la quota del successo per l’azzurro oscilla infatti tra il 3,20 e il 3,25, decisamente più alta rispetto a quella del tennista greco, proposto a 1,32. Tsitsipas è avanti anche per la conquista del primo set, fissata a 1,41, mentre il suo avversario è offerto a 2,70.

Per quanto riguarda il set betting, in pole c’è lo 0-2 in favore di Tsitsipas a 1,84, seguito dall’1-2 a 3,35. Un successo di Musetti in due set, invece, vale 5,20 la posta.

Pista Rafa Nadal – Ora italiana: 13:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [9] Lorenzo Musetti vs [2] Stefanos Tsitsipas

2. [1] Carlos Alcaraz OR [10] Alejandro Davidovich Fokina vs [15] Francisco Cerundolo OR [12] Daniel Evans (non prima ore: 16:00)

3. [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski OR Nicolas Mahut / Stefanos Tsitsipas vs Rohan Bopanna / Matthew Ebden

Pista Andres Gimeno – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

2. [Q] Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara (non prima ore: 14:30)