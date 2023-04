Lorenzo Sonego rischia ma avanza nel torneo ATP 250 di Monaco

Il tennista italiano supera un esordio complicato e faticoso (è stato a due punti dal perdere la partita), battendo il francese Quentin Halys in tre set.

Lorenzo Sonego avanza al secondo turno nel torneo ATP 250 di Monaco di Baviera. Il 27enne torinese, n.45 del ranking e sesto favorito del seeding, ha battuto in rimonta per 3-6 7-6(5) 7-5, al termine di una battaglia di quasi due ore e mezza, il francese Quentin Halys, n.65 ATP.

Lorenza paga caro il break subito nel secondo gioco del primo set alla terza opportunità concessa al francese. Halys dal canto suo conferma il vantaggio (3-0) e lo difende senza concedere praticamente nulla fino al 6-3.

L’equilibrio prosegue in avvio di secondo parziale, dove il punteggio segue i turni di servizio. Finisce per decidere il tie-break, dove il transalpino schizza avanti 5-2. A due punti dalla sconfitta arriva la reazione di Sonego, che con un diritto lungolinea e un ace si rifà sotto (5-4). Halys si irrigidisce, Sonego piazza un altro diritto e finisce per chiudere 7 a 5 con una striscia vincente di cinque punti.

Nel terzo set il francese offre le prime due palle-break di tutta la sua partita sul 5 a 6 annulla la prima ma non la seconda e Lorenzo sale 6-5. E poco dopo archivia la pratica (7-5) su un diritto sotterrato in rete dal francese.

Giovedì al secondo turno Sonego affronterà o il cileno Cristian Garin, n.86 del ranking, o il tedesco Marko Topo, n.478 del ranking, proveniente dalle qualificazioni.