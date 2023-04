Italia batte Spagna 2-0 nel “Barcelona Open Banc Sabadell”: Arnaldi e Passaro conquistano vittorie importanti. Fuori Lorenzo Giustino

Bella giornata per il tennis italiano, “l’Italia ha battuto la Spagna 2-0” nel “Barcelona Open Banc Sabadell”, con due vittorie importanti dei giovani Matteo Arnaldi e Francesco Passaro. Nel prestigioso torneo ATP 500, che vanta un montepremi di 2.722.480 euro, i due italiani hanno dimostrato grande determinazione nelle vittorie di oggi.

Matteo Arnaldi, 22enne di Sanremo e numero 105 del ranking mondiale, è stato promosso dalle qualificazioni e ha superato Jaume Munar, numero 83 ATP, con il punteggio di 63 64 dopo quasi due ore di gioco. La partita si è svolta sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Con questa vittoria, Arnaldi ha ottenuto il primo successo in carriera nel tabellone principale di un torneo ATP. Al secondo turno, affronterà il britannico testa di serie numero 12 Daniel Evans, numero 26 del ranking mondiale, mai incontrato prima in competizione.

ATP Barcelona Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Jaume Munar Jaume Munar 3 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Munar 0-15 15-15 30-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 J. Munar 15-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Munar 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Francesco Passaro, dal canto suo, ha negato la prima vittoria stagionale all’ex Top 10 Fernando Verdasco, ormai 39enne. Il tennista perugino ha dominato la partita contro lo spagnolo, vincendo 61 61 e ottenendo la sua seconda vittoria ATP della stagione e la quarta in carriera. Nel prossimo turno, Passaro affronterà l’argentino Francisco Cerundolo, numero 32 del mondo e testa di serie numero 15.

ATP Barcelona Francesco Passaro Francesco Passaro 6 6 Fernando Verdasco Fernando Verdasco 1 1 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Verdasco 0-15 0-30 df 0-40 5-1 → 6-1 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 3-1 F. Verdasco 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 F. Passaro 0-30 0-40 15-40 df 4-0 → 4-1 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-0 → 2-0 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Purtroppo, per Lorenzo Giustino, numero 233 del ranking e anch’esso promosso dalle qualificazioni, il torneo catalano si è concluso con una sconfitta. Il 31enne napoletano ha ceduto 62 62 al russo Alexander Shevchenko, numero 98 ATP, in poco più di un’ora di gioco. Shevchenko aveva già battuto Giustino nei quarti del Challenger di Tenerife 1 lo scorso gennaio e si è ripetuto anche in questa occasione, ottenendo la sua prima vittoria in carriera in una main draw ATP.

La partita tra Giustino e Shevchenko è stata decisa da due break per set, con il giocatore russo che ha mostrato una grande resa con il diritto e una notevole varietà nei suoi colpi, ricorrendo spesso a palle corte, lob e colpi in back.