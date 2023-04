Hyeon Chung torna in gara in singolare al Challenger di Seoul

Non gioca in singolare da Roland Garros 2020

Buone notizie per Hyeon Chung: il talento sudcoreano, martoriato da vari infortuni e fermo in singolare da quasi tre anni, proverà a rientrare in torneo al Challenger di Seoul, che si disputerà dal 24 al 30 aprile prossimi nella capitale del suo paese.

L’ex numero 19 del mondo e semifinalista dell’Australian Open 2018 aveva tentato un timido rientro lo scorso anno in doppio, giocando due partite sempre in Corea. Attese a tornare anche in singolare perché dopo quell’esperienza avvertì ancora un fastidio alla schiena, che lo spinse alla massima cautela vista la gravità del problema che l’aveva di fatto scomparire dal radar del tennis Pro.

Secondo quanto riporta la stampa coreana, lo sfortunato Ching sembra aver risolto il problema, si è allenato con buona intensità rafforzando la muscolatura negli ultimi mesi e sembra finalmente pronto a rientrare. Il vincitore della prima edizione delle NextGen Finals di Milano targata 2017, a cui presero parte giovani del calibro di Medvedev, Rublev e Shapovalov, non gioca un match ufficiale in singolare dal Roland Garros 2020, quando perse al secondo turno delle qualificazioni dall’argentino Renzo Olivo.