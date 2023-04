Challenger Florianopolis: Il Main Draw e il Tabellone di Qualificazione. Tre azzurri presenti tra Md e Quali

Challenger Florianopolis – Tabellone Principale – terra

(1) Barrios Vera, Tomas vs Heide, Gustavo

Villanueva, Gonzalo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Mpetshi Perricard, Giovanni vs (5) Olivieri, Genaro Alberto

(4) Collarini, Andrea vs Burruchaga, Roman Andres

Ribeiro, Eduardo vs Aboian, Valerio

Lama, Gonzalo vs (WC) Fonseca, Joao

Dutra da Silva, Daniel vs (6) Seyboth Wild, Thiago

(7) Giannessi, Alessandro vs Otegui, Juan Bautista

Boscardin Dias, Pedro vs Janvier, Maxime

Qualifier vs (WC) De Almeida, Gustavo Ribeiro

Hassan, Benjamin vs (3) Darderi, Luciano

(8) Comesana, Francisco vs Qualifier

Qualifier vs Pereira, Jose

(WC) Rodrigues, Pedro vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Bueno, Gonzalo vs (2) Tabilo, Alejandro

(1) Leite, Wilsonvs (Alt) Simonit, EzequielGimenez, Igorvs (7) Zanellato, Nicolas

(2) Panta, Jorge vs Justo, Guido Ivan

(Alt) Roveri Sidney, Gabriel vs (8) Huertas del Pino, Conner

(3) Juarez, Facundo vs (WC) Fernandez, Bruno

(WC) Sakamoto, Pedro vs (12) Lipovsek Puches, Tomas

(4) Zukas, Matias vs Prado Angelo, Juan Carlos

Loureiro, Joao Victor Couto vs (11) Carou, Ignacio

(5) Luz, Orlando vs (WC) Schiessl, Joao Eduardo

Cigarran, Thiago vs (10) Zormann, Marcelo

(6) Huertas Del Pino Cordova, Arklon vs (Alt) Barreiros Reyes, Mateo

(WC) Schenekenberg, Gabriel vs (9) Yamacita, Fernando

Quadra Central – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Igor Gimenez vs [7] Nicolas Zanellato

2. [1] Wilson Leite vs [Alt] Ezequiel Simonit

3. Joao Victor Couto Loureiro vs [11] Ignacio Carou

4. [5] Orlando Luz vs [WC] Joao Eduardo Schiessl

Quadra 2 – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [2] Jorge Panta vs Guido Ivan Justo

2. [3] Facundo Juarez vs [WC] Bruno Fernandez

3. [4] Matias Zukas vs Juan Carlos Prado Angelo

4. Thiago Cigarran vs [10] Marcelo Zormann

Quadra 3 – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [Alt] Gabriel Roveri Sidney vs [8] Conner Huertas del Pino

2. [WC] Pedro Sakamoto vs [12] Tomas Lipovsek Puches

3. [6] Arklon Huertas Del Pino Cordova vs [Alt] Mateo Barreiros Reyes

4. [WC] Gabriel Schenekenberg vs [9] Fernando Yamacita