Challenger Roseto degli Abruzzi: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 22 azzurri tra Md e Qualificazioni

Challenger Roseto degli Abruzzi – Tabellone Principale – terra

(1) Misolic, Filip vs Torres, Juan Bautista

Mager, Gianluca vs (Alt) Milojevic, Nikola

Added, Dan vs (Alt) Caruso, Salvatore

Valkusz, Mate vs (5) Pellegrino, Andrea

(3) Sels, Jelle vs (WC) Ferrari, Gianmarco

de Jong, Jesper vs Qualifier

Rodriguez Taverna, Santiago vs Qualifier

Zuk, Kacper vs (6) Svrcina, Dalibor

(8) Onclin, Gauthier vs Serdarusic, Nino

(WC) Forti, Francesco vs (WC) Fonio, Giovanni

(Alt) Marchenko, Illya vs Collignon, Raphael

Droguet, Titouan vs (4) Nava, Emilio

(7) Ionel, Nicholas David vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Navone, Mariano vs Feldbausch, Kilian

Qualifier vs (2) Agamenone, Franco

(1) Houkes, Maxvs Jorda Sanchis, David(WC) Del Federico, Andreavs (10) Berrettini, Jacopo

(2) Travaglia, Stefano vs Napolitano, Stefano

(Alt) Bergevi, Filip vs (8) Kirkin, Ergi

(3) Lavagno, Edoardo vs (Alt) Noce, Gabriele Maria

(Alt) Picchione, Andrea vs (11) Arnaboldi, Federico

(4) Bertola, Remy vs (Alt) Miceli, Marco

(WC) Di Nicola, Gianluca vs (12) Piraino, Gabriele

(5) Peliwo, Filip vs (Alt) Perez Sanz, David

(WC) Castagnola, Luca vs (7) Moroni, Gian Marco

(6) Nagal, Sumit vs (WC) Ricca, Giorgio

Balzerani, Riccardo vs (9) Sultanov, Khumoyun

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Remy Bertola vs [Alt] Marco Miceli

2. [Alt] Andrea Picchione vs [11] Federico Arnaboldi

3. [5] Filip Peliwo vs [Alt] David Perez Sanz

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Andrea Del Federico vs [10] Jacopo Berrettini

2. Riccardo Balzerani vs [9] Khumoyun Sultanov

3. [WC] Luca Castagnola vs [7] Gian Marco Moroni

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Max Houkes vs David Jorda Sanchis

2. [3] Edoardo Lavagno vs [Alt] Gabriele Maria Noce

3. [Alt] Filip Bergevi vs [8] Ergi Kirkin