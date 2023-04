Challenger Madrid, Split, Sarasota e Leon: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Madrid (Spagna) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [3] Francesco Passarovs [2] Alexander Shevchenko

2. [1] Pedro Cachin vs Andrea Collarini



Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov vs Patrik Niklas-Salminen / Bart Stevens



CHALLENGER Split (Croazia) – Quarti di Finale – Semifinali, terra battuta

1. [1] Christopher O’Connellvs [WC] Dino Prizmic

2. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Denys Molchanov / Kacper Zuk



3. [1] Christopher O’Connell OR [WC] Dino Prizmic vs Zsombor Piros OR [Q] Radu Albot



4. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul OR Denys Molchanov / Kacper Zuk vs [WC] Kalin Ivanovski / Luka Mikrut OR Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth



Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Filip Misolic vs [PR] Marc Polmans



2. [WC] Kalin Ivanovski / Luka Mikrut vs Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth



3. Mate Valkusz OR [3] Norbert Gombos vs [6] Filip Misolic OR [PR] Marc Polmans



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Mate Valkusz vs [3] Norbert Gombos



Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zsombor Piros vs [Q] Radu Albot



CHALLENGER Leon (Messico) – Semifinali, cemento

1. [8] Juan Pablo Ficovichvs Aziz Dougaz

2. [Q] Giovanni Mpetshi Perricard OR [3] Antoine Bellier vs [7] Maximilian Neuchrist OR Elmar Ejupovic



3. Aziz Dougaz / Antoine Escoffier vs [PR] Skander Mansouri / Rubin Statham OR Maximilian Neuchrist / Michail Pervolarakis (non prima ore: 03:00)



CHALLENGER Sarasota (USA) – Semifinali, terra battuta

1. [1] Julian Cash/ Henry Pattenvs Guido Andreozzi/ Guillermo Duran

2. Tomas Machac vs [3] Daniel Elahi Galan (non prima ore: 19:30)



3. [5] Daniel Altmaier vs Enzo Couacaud



