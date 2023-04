Rafael Nadal non giocherà il torneo di Barcellona: “Non mi ritengo ancora pronto”

Rafael Nadal ha annunciato tramite social il suo forfait dal torneo ATP 500 di Barcellona in programma la prossima settimana.

“Barcellona è un torneo speciale per me, perché è il mio club d’adozione e perché giocare in casa è sempre un’emozione unica.”

Non mi ritengo ancora pronto e, pertanto, proseguo nel mio percorso di preparazione per tornare alle competizioni.

Buona fortuna al mio amico David Ferrer e a tutto il suo team per questa edizione del Godó che sicuramente sarà come sempre un successo a tutti i livelli.”