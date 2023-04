Challenger Madrid, Split, Sarasota e Leon: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Madrid (Spagna) – 2° Turno, terra battuta

ATP Madrid Miguel Damas Miguel Damas 3* 4 6 Alexander Shevchenko [2] Alexander Shevchenko [2] 5 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 6-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 M. Damas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Damas 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Damas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Shevchenko 40-15 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Damas 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Damas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Damas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 M. Damas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Shevchenko 0-15 0-30 2-5 → 3-5 M. Damas 15-0 ace 30-0 30-15 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Shevchenko 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 M. Damas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 1-3 → 1-4 A. Shevchenko 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Damas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Shevchenko 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 1-1 M. Damas 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

1. [WC] Miguel Damasvs [2] Alexander Shevchenko

2. [1] Pedro Cachin vs [WC] Alejandro Moro Canas



Il match deve ancora iniziare

3. [LL] Henri Squire vs [5] Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Miguel Damas / Alejandro Moro Canas vs [2] N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan



Il match deve ancora iniziare

Pista 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Marco Trungelliti vs [LL] Sergi Perez Contri



ATP Madrid Marco Trungelliti Marco Trungelliti 2 3 Sergi Perez Contri Sergi Perez Contri 6 6 Vincitore: Perez Contri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Perez Contri 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Trungelliti 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 S. Perez Contri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 S. Perez Contri 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-4 → 1-4 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 S. Perez Contri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Perez Contri 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 S. Perez Contri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Trungelliti 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 S. Perez Contri 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Perez Contri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Trungelliti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 S. Perez Contri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [3] Victor Vlad Cornea / Marcelo Demoliner vs Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov



ATP Madrid Victor Vlad Cornea / Marcelo Demoliner [3] Victor Vlad Cornea / Marcelo Demoliner [3] 0 0 Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov • Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Liutarevich / Manafov 15-0 30-0 0-0

3. [1] Nicolas Barrientos / Ariel Behar vs Orlando Luz / Marcelo Zormann



Il match deve ancora iniziare

4. Patrik Niklas-Salminen / Bart Stevens vs [4] Andrew Harris / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Split (Croazia) – 2° Turno, terra battuta

ATP Split Dino Prizmic Dino Prizmic 7 6 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 5 2 Vincitore: Prizmic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Prizmic 15-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Cazaux 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-2 → 5-2 D. Prizmic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Cazaux 0-15 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 7-5 A. Cazaux 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 D. Prizmic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 A. Cazaux 0-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Prizmic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

lose=1]1. [WC] Dino Prizmicvs [Q] Arthur Cazaux

2. [WC] Duje Ajdukovic vs [PR] Marc Polmans



ATP Split Duje Ajdukovic Duje Ajdukovic 15 0 Marc Polmans • Marc Polmans 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Polmans 0-15 15-15 0-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Polmans 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Ajdukovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

3. [WC] Kalin Ivanovski / Luka Mikrut vs [Alt] Mariano Navone / Juan Bautista Torres



Il match deve ancora iniziare

ATP Split Christopher O'Connell [1] Christopher O'Connell [1] 6 6 Nerman Fatic Nerman Fatic 1 3 Vincitore: O'Connell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Fatic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 5-2 → 5-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Fatic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. O'Connell 0-15 15-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 N. Fatic 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Fatic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Fatic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 C. O'Connell 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 N. Fatic 0-15 0-30 0-40 df 3-1 → 4-1 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 N. Fatic 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Fatic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

1. [1] Christopher O’Connellvs [Q] Nerman Fatic

2. [6] Filip Misolic vs [Q] Elias Ymer



ATP Split Filip Misolic [6] • Filip Misolic [6] 40 4 0 Elias Ymer Elias Ymer 40 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Misolic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Misolic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 E. Ymer 15-0 15-30 15-40 3-5 → 4-5 F. Misolic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Misolic 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 E. Ymer 30-0 3-1 → 3-2 F. Misolic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 F. Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Denys Molchanov / Kacper Zuk vs Jason Taylor / Kai Wehnelt



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth vs [2] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez



ATP Split Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth Anirudh Chandrasekar / Vijay Sundar Prashanth 0 Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez [2] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez [2] 0 Vincitore: Chandrasekar / Prashanth per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Mikelis Libietis / Hunter Reese



ATP Split Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1] Sadio Doumbia / Fabien Reboul [1] 0 7 2 Mikelis Libietis / Hunter Reese • Mikelis Libietis / Hunter Reese 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Libietis / Reese 15-0 30-0 2-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Libietis / Reese 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 1-0 → 1-1 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6-6 → 7-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Libietis / Reese 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 M. Libietis / Reese 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Libietis / Reese 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Libietis / Reese 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Libietis / Reese 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 0-30 df 15-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Libietis / Reese 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CHALLENGER Leon (Messico) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Adam Waltonvs [3] Antoine Bellier

2. [6] Thiago Agustin Tirante vs [Q] Giovanni Mpetshi Perricard



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Hans Hach Verdugo / Luke Saville vs Juan Pablo Ficovich / Facundo Mena (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Elmar Ejupovic vs [2/WC] Facundo Bagnis (non prima ore: 03:00)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand Mifel – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [7] Maximilian Neuchrist vs Bu Yunchaokete



Il match deve ancora iniziare

2. Aziz Dougaz / Antoine Escoffier vs Antoine Bellier / Joshua Paris



Il match deve ancora iniziare

3. Maximilian Neuchrist / Michail Pervolarakis vs [2] Ruben Gonzales / Alex Lawson



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Skander Mansouri / Rubin Statham vs [3] Boris Arias / Federico Zeballos



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Sarasota (USA) – 1° – 2° Turno, terra battuta

ATP Sarasota Tristan Boyer • Tristan Boyer 30 0 Jack Sock Jack Sock 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Boyer 15-0 30-0 30-15 30-30 0-2 J. Sock 15-0 15-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Boyer 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. [Q] Tristan Boyervs Jack Sock

2. [1] Jason Kubler vs [Alt] Seong-chan Hong



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Daniel Elahi Galan vs [Q] Tristan Boyer OR Jack Sock (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Bjorn Fratangelo vs [Alt] Genaro Alberto Olivieri (non prima ore: 23:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Yuki Bhambri / Saketh Myneni vs Jason Kubler / Aleksandar Vukic OR Dustin Brown / Tim Sandkaulen



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Toby Kodat vs Tomas Machac



Il match deve ancora iniziare

2. Camilo Ugo Carabelli vs Aleksandar Vukic



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Gabriel Diallo / Mitchell Krueger vs Guido Andreozzi / Guillermo Duran



Il match deve ancora iniziare

4. Jason Kubler / Aleksandar Vukic vs Dustin Brown / Tim Sandkaulen (non prima ore: 21:00)



ATP Sarasota Jason Kubler / Aleksandar Vukic Jason Kubler / Aleksandar Vukic 0 2 Dustin Brown / Tim Sandkaulen • Dustin Brown / Tim Sandkaulen 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Brown / Sandkaulen 15-0 2-1 J. Kubler / Vukic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Brown / Sandkaulen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Kubler / Vukic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

5. [WC] Gabriel Diallo / Mitchell Krueger OR Guido Andreozzi / Guillermo Duran vs [3] Robert Galloway / Miguel Angel Reyes-Varela (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Alex Rybakov vs [2] Zhizhen Zhang



ATP Sarasota Alex Rybakov • Alex Rybakov 0 4 0 Zhizhen Zhang [2] Zhizhen Zhang [2] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Rybakov 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Rybakov 0-15 15-30 ace 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Rybakov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Z. Zhang 0-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Rybakov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 A. Rybakov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Rybakov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. William Blumberg / Luis David Martinez vs Gijs Brouwer / Christian Harrison (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Enzo Couacaud vs [Q] Alex Rybakov OR [2] Zhizhen Zhang (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. William Blumberg / Luis David Martinez OR Gijs Brouwer / Christian Harrison vs [2] Andre Goransson / Ben McLachlan (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zizou Bergs vs [Q] Luca Potenza



ATP Sarasota Zizou Bergs • Zizou Bergs 0 6 4 Luca Potenza Luca Potenza 0 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Z. Bergs 4-5 L. Potenza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 L. Potenza 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Potenza 15-0 15-15 15-30 15-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Potenza 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Potenza 15-0 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Potenza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Potenza 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Potenza 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [1] Julian Cash / Henry Patten vs Evan King / Reese Stalder (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Daniel Altmaier vs Zizou Bergs OR [Q] Luca Potenza (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Julian Cash / Henry Patten OR Evan King / Reese Stalder vs Jonathan Eysseric / David Pel (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare