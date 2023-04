Frances Tiafoe conquista il suo secondo titolo in carriera all’ATP 250 di Houston. 4 vittorie in nemmeno 30 ore (Video)

Frances Tiafoe, il tennista statunitense numero 15 del mondo, ha vinto domenica, a 24 anni, il suo secondo titolo in carriera, più di cinque anni dopo aver conquistato il primo, quasi da adolescente, a Delray Beach. Tiafoe si è imposto all’ATP 250 di Houston, in Texas, senza perdere nemmeno un set nei quattro incontri disputati nel torneo, tutti giocati in un breve lasso di tempo di 28 ore.

Nella finale, disputata poche ore dopo le semifinali, “Big Foe” ha sconfitto l’argentino Tomas Etcheverry, 73° nel ranking ATP, con il punteggio di 7-6(1) 7-6(6). Tiafoe ha avuto un solo momento di esitazione quando ha servito per chiudere il match sul 5-4 nel secondo set. Grazie a questa vittoria, il tennista americano salirà all’11° posto del ranking ATP, il suo miglior piazzamento di sempre.