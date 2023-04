Challenger Sarasota: Il Tabellone Principale e di Quali. Luca Potenza presente nelle qualificazioni

Challenger Sarasota – Tabellone Principale- terra

(1) Kubler, Jason vs Wu, Tung-Lin

(Alt) Hong, Seong-chan vs Qualifier/Special Exempt

(WC) Kodat, Toby vs Noguchi, Rio

Machac, Tomas vs (8) Brouwer, Gijs

(3) Galan, Daniel Elahi vs Shang, Juncheng

Qualifier/Special Exempt vs Sock, Jack

Qualifier/Special Exempt vs Ugo Carabelli, Camilo

Vukic, Aleksandar vs (6) Dellien, Hugo

(5) Altmaier, Daniel vs Qualifier/Special Exempt

Bergs, Zizou vs Qualifier/Special Exempt

Diaz Acosta, Facundo vs Qualifier/Special Exempt

Qualifier/Special Exempt vs (4) Gomez, Emilio

(7) Cerundolo, Juan Manuel vs (WC) Fratangelo, Bjorn

(Alt) Olivieri, Genaro Alberto vs (WC) Harrison, Christian

Kudla, Denis vs Couacaud, Enzo

Qualifier/Special Exempt vs (2) Zhang, Zhizhen

(1) Diallo, Gabrielvs Bye(Alt) Eysseric, Jonathanvs (10) Damm, Martin

(2) Svajda, Zachary vs (Alt) Young, Donald

(Alt) Strode, Isaiah vs (9) Popko, Dmitry

(3) Krueger, Mitchell vs (WC) Boyer, Tristan

(WC) Nettles, Jibril vs (11/PR) Pouille, Lucas

(4) Andreozzi, Guido vs Harrison, Ryan

Potenza, Luca vs (8) Kirchheimer, Strong

(5) Echargui, Moez vs (WC) Kuzuhara, Bruno

(WC) Sciglitano, Lawrence vs (7) Rybakov, Alex

(6) Hemery, Calvin vs Mayo, Aidan

(Alt) Pecotic, Matija vs (12) Alves, Mateus