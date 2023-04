A Pasqua semifinali al Ct Firenze dalle 15. I migliori junior si sfidano per giungere in finale al 46° Itf Junior Under 18

46° Torneo Internazionale Giovanile “Città di Firenze” – (03-10 aprile)

Semifinali femminili in contemporanea dalle 15,00

con Paganetti (8) – Perelygina (7) e Turini – Kuhl (2)

Nel maschile (a seguire) nella parte alta lo spagnolo Sanchez Quilez (8) affronta De Michele (3)

derby azzurro tra Romano e Miletich nella parte bassa

Finali doppi alle 11,00

Nella splendida cornice del Ct Firenze il 46° Torneo Internazionale Under 18 “Città di Firenze” giunge alle semifinali che si giocheranno il giorno di Pasqua dalle 15 in contemporanea quelle femminili e a seguire, sempre in contemporanea, quelle maschili. La mattina dalle 11 invece si disputeranno le finali dei tabelloni maschili e femminile di doppio.

A livello femminile, la sfida per definire la finalista della parte alta di questa edizione, sarà tra la pugliese Vittoria Paganetti, numero 8 del seeding, brava a superare 63 61 Carolina Gasparini e la numero 7 Ekaterina Perelygina che ha sconfitto 64 62 Gaia Greco.

Nella parte bassa è la campionessa assoluta toscana ed ex campionessa italiana under 16 Viola Turini a prevalere nel derby azzurro con Greta Greco Lucchina (4) per 60 62 grazie a un gioco di pressione che non ha permesso all’avversaria di variare il gioco

“Sto bene e sono in forma – spiega Viola Turini – ho lavorato tanto sul lato fisico ed ora mi muovo molto bene e riesco a spingere anche con il campo pesante. Ora sarà una sfida non semplice contro una giocatrice mancina e che sbaglia poco”.

Infatti ora l’atleta azzurra se la vedrà con la tedesca Carolina Kohl, numero due del seeding, che ha superato Francesca Gandolfi in un match durato 3 ore e terminato 64 26 64 per la mancina brava a vincere i punti importanti.

Nel maschile saranno tre gli italiani in lizza per il titolo del Città di Firenze con unico ostacolo lo spagnolo Alejo Sanchez Quilez (8) che sul centrale ha sconfitto il primo favorito: lo statunitense Alexander Frusina 62 75 sotto gli occhi attenti dell’ex campione del mondo Giancarlo Antognoni. Lo spagnolo 17enne di Saragoza se la vedrà nel penultimo atto del torneo con il terzo favorito Fabio De Michele che è bravo a sconfiggere in tre set 62 46 61 il numero sei del seeding Timofel Derepasko in una partita molto divertente e giocata al massimo dai due giocatori.

Nella parte bassa la sorpresa Jacopo Vasamì, partito dalle qualificazioni, esce ad opera dell’ italo-argentino Iannis Miletich con un primo set chiuso 64 e il secondo che si chiude facilmente anche per la stanchezza dell’avversario 61. Nell’altro quarto, davanti a un pubblico assiepato sulla storica palazzina del Ct Firenze, Filippo Romano ha superato l’emiliano Carlo Alberto Caniato per 76 62 dopo un primo set all’insegna dell’equilibrio.

Doppi:

In tarda serata si sono giocate le semifinali dei doppi con i favoriti nel maschile la coppia americana tedesca composta da Alexander Frusina e Yannik Kelm che ha affrontato il duo russo tedesco Derepasko-Engel mentre i due cechi secondi favoriti Jakub Filip e Lukas Velik hanno giocato contro la coppia kazako giapponese Rakhmatullayev-Hattori.

Nel femminile la prima coppia finalista è stata il duo ceco Foreytikova-Pastikova che ha sconfitto la coppia Perelyna-Vladson 63 60 ed ora affronteranno la vincente della sfida tra la coppia azzurra composta da Francesca Gandolfi e Greta Greco Lucchina, numero due, e il duo russo-israeliano Ivanova-Oved.

Quarti di Finale – Maschili

Sanchez Quilez (8) b Frusina (1) 62 75

De Michele (3) b Derepasko (6) 62 46 61

Romano b Caniato 76 62

Miletich b Vasamì 64 61

Quarti di Finale – Femminile

Paganetti (8) b Gasparini 63 61

Perelygina (7) b Greco 64 62

Turini b Greco Lucchina (4) 60 62

Kuhl (2) b Gandolfi 64 26 64

Le finali sono previste nel giorno di Pasquetta come tradizione (lunedì 10 aprile) dalle 14,30 a seguire.