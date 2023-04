Capecchi e Turini vincitori all’Open pre quali Bnl IBI23 al Match Ball Firenze

Al Match Ball Firenze termina con le vittorie dei due favoriti: Daniele Capecchi al maschile e Viola Turini al femminile il Torneo Open di pre qualificazioni BNL Ibi 2023 con montepremi di 25.610 euro valido come 45° edizione dei Campionati Toscani Assoluti. Più di 700 gli iscritti al via della competizione che ha messo in campo i giocatori dalla quarta categoria fino ai 2.1 per conquistare i due posti per il Foro Italico.

Nel maschile è il giocatore di casa Daniele Capecchi 2.1 a conquistare l’affermazione contro Manuel Mazza (2.1, Tc Viserba) in un match che ha visto un primo set vinto 62 dal romagnolo grazie alla sua velocità di palla poi Capecchi è stato bravo a variare il gioco e a portarsi in parità vincendo il secondo set 64 poi nel terzo il fiorentino è stato più lucido ed ha così conquistato il titolo della manifestazione e anche quello assoluto regionale per 61. In semifinale in un vero derby il vincitore aveva conquistato la vittoria su Samuele Pieri (2.3 Tc Bisenzio) tirando fuori tutta la sua esperienza. Dopo un primo set vinto vinto da Pieri 62 c’è il ritorno dell’atleta bianco verde che chiude il secondo 61. Nel terzo il risultato rimane sempre in equilibrio fino al tie break decisivo che Capecchi fa suo

“Sono contentissimo di essere riuscito a qualificarmi per Roma ma soprattutto di aver vinto il torneo – dice Capecchi – ci tenevo ma ho dovuto giocare molto bene perchè il livello era molto alto”. “E’ dal 2018 che vengo a giocare le pre qualificazioni al Match Ball Firenze e l’organizzazione è davvero di livello e ti fanno sentire come a casa – mette in luce il romagnolo Mazza – in semifinale contro Marco Furlanetto è stata una partita davvero complicata e poi in finale contro Capecchi ad un certo punto ho terminato le pile e lui è stato bravo ad approfittarne. Voglio arrivare a Roma più in forma rispetto allo scorso anno”.

Nel femminile vince il torneo e il titolo assoluto toscano per rinuncia la numero uno Viola Turini (2.1 Tc Prato) infatti Diletta Cherubini (Match Ball Firenze) che è stata la prima a conquistare la finale e anche il pass per il Foro Italico si è infortunata proprio al termine dell’incontro vinto per 62 76 con la numero due Sofia Rocchetti (2.1).

“Conquistare il pass per il Foro Italico e farlo davanti al mio pubblico è qualcosa di bello e straordinario – spiega Cherubini – un grazie a tutti coloro che mi hanno supportato e tifato per me”. In semifinale l’ex campionessa italiana under 16 nel 2021, Turini aveva sconfitto Matilde Mariani (Ct Giotto Arezzo).per 76 62. “Ho giocato bene e sono cresciuta molto dal lato fisico – spiega Turini – ora mi preparerò per essere pronta per il torneo di Roma è sempre bello giocare al Foro Italico”.

Nel doppio femminile è la coppia del Tc Park Calenzano Emma Martellenghi e Beatrice Stagno (5) a superare in finale il duo, numero 2, Claudia Giovine (Tc Italia) e Maria Vittoria Viviani (At Piombinese) per 75 63 e così le due atlete saranno protagoniste al Foro Italico. Così come nel maschile in una finale tutta toscana hanno guadagnato l’accesso alle pre quali di doppio la coppia fiorentina Daniele Capecchi 2.1 e Pietro Fanucci 2.5 che hanno sconfitto in finale il duo composto da Claudio Grassi e Augusto Virgili per 64 64.

“Siamo contenti è stato un bel torneo sia dal lato quantitativo con oltre 700 partecipanti e qualitativo – spiega Roberto Casamonti, presidente del Match Ball Firenze – Gli incontri si sono disputati al Match Ball Firenze e a supporto ci sono stati anche i campi del Circolo Tennis Scandicci – continua Leonardo Casamonti vice presidente – e a breve grazie al supporto della Fitp avremo un altro torneo di livello internazionale Wta femminile per i tanti appassionati di tennis”.

Alle premiazioni erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Bagno a Ripoli Enrico Minelli insieme al consigliere nazionale FITP Guido Turi e il presidente toscano Fitp Luigi Brunetti.

Il Direttore del torneo è stato il maestro Fabio Bianchini mentre il giudice arbitro titolare Daniele Turco assistito da Paolo Lapini, Roberto Falteri, Enrico Di Vita, Renzo Roselli, Riccardo Salmeri, Niccolò Stinghi. e Adriano Spataffi.

Risultati Finali

Femminile: Viola Turini (Tc Prato) b Diletta Cherubini (Match Ball Firenze) per rinuncia

Maschile: Daniele Capecchi (Match Ball Firenze) b. Manuel Mazza (Tc Viserba) 26 64 61

Doppio Femminile: Emma Martellenghi e Beatrice Stagno (5) b Claudia Giovine e Maria Vittoria Viviani (2) 75 63

Doppio maschile: Daniele Capecchi e Pietro Fanucci b Claudio Grassi e Augusto Virgili 64 64