I Risultati dei giocatori italiani impegnati nel circuito ATP-WTA-Challenger (01 Aprile 2023)

Masters 1000 Miami – hard

La finale dell’ATP di Miami tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si svolgerà domenica 2 aprile e andrà in scena alle 13.00 locali, ovvero le 19.00 in Italia. Il match sarà trasmesso in Diretta su SkySport Tennis.

WTA 250 Bogotà – terra

Q1 Contreras – Colmegna 2 incontro dalle 16:00



Il match deve ancora iniziare

Q1 Mediorreal Arias – Brancaccio 2 incontro dalle 16:00



1TQ Giannessi– Krutykh(0-0)SF Juvan– Errani

SF Cocciaretto – Avanesyan 2 incontro dalle 02:00



Il match deve ancora iniziare