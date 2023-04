WTA 125 San Luis Potosi: i risultati con il dettaglio deI Quarti di Finale. Elisabetta Cocciaretto e Sara Errani in semifinale

Sara Errani e Elisabetta Cocciaretto sono in semifinale nel torneo WTA 125 di San Luis Potosi.

Nella notte italiana la 35enne di Massa Lombarda, n.99 WTA e settima testa di serie, ha eliminato nei quarti per 62 61, in appena 68 minuti di gioco, la tedesca Tatjana Maria, n.65 WTA e seconda favorita del seeding. Prossima avvesaria per la romagnola la slovena Kaja Juvan, n.143 del ranking: tra l’azzurra e la 22enne di Lubiana non ci sono precedenti.

La 22enne di Fermo, n.49 del ranking e prima favorita del seeding, ha invece battuto 62 64, in poco meno di un’ora e mezza di partita, l’altra slovena Tamara Zidansek, n.112 del ranking. In semifinale Cocciaretto dovrà vedersela con la russa Elina Avanesyan, 20enne di Pyatigorsk, n.165 del ranking: anche i questo caso si tratta di una sfida inedita.

WTA 125 San Luis Potosi – Quarti di Finale – terra

Estadio – ore 22:00

(8) Laura Pigossi vs Kaja Juvan



WTA San Luis Potosi 125 Laura Pigossi [8] Laura Pigossi [8] 6 3 4 Kaja Juvan Kaja Juvan 4 6 6 Vincitore: Juvan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Kaja Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Laura Pigossi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Laura Pigossi 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Laura Pigossi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 5-1 Kaja Juvan 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Laura Pigossi 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Kaja Juvan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Laura Pigossi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Kaja Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Elina Avanesyan vs Emiliana Arango Non prima 23:30



WTA San Luis Potosi 125 Elina Avanesyan Elina Avanesyan 0 6 6 0 Emiliana Arango • Emiliana Arango 0 2 2 0 Vincitore: Avanesyan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emiliana Arango 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Elina Avanesyan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Emiliana Arango 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Emiliana Arango 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Elina Avanesyan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Emiliana Arango 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Emiliana Arango 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Elina Avanesyan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Emiliana Arango 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Elina Avanesyan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(7) Sara Errani vs (2) Tatjana Maria Non prima 02:00



WTA San Luis Potosi 125 Sara Errani [7] Sara Errani [7] 0 6 6 0 Tatjana Maria [2] Tatjana Maria [2] 0 2 1 0 Vincitore: Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Tatjana Maria 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Sara Errani 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Sara Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(1) Elisabetta Cocciaretto vs Tamara Zidansek



WTA San Luis Potosi 125 Elisabetta Cocciaretto [1] Elisabetta Cocciaretto [1] 0 6 6 0 Tamara Zidansek Tamara Zidansek 0 2 4 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Tamara Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

WTA San Luis Potosi 125 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 6 1 13 Lidziya Marozava / Renata Zarazua Lidziya Marozava / Renata Zarazua 4 6 11 Vincitore: Kalashnikova / Piter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 1-0 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 11-12 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-4 → 1-5 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Oksana Kalashnikova / Katarzyna Piter 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lidziya Marozava / Renata Zarazua 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Oksana Kalashnikova/ Katarzyna Pitervs Lidziya Marozava/ Renata Zarazua

(4) Aliona Bolsova / (4) Andrea Gamiz vs Despina Papamichail / Nadia Podoroska Non prima 22:30