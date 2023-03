Medvedev supera Eubanks nonostante la pioggia e vola in semifinale al Miami Open

Solo una volta è stato interrotto il match tra Daniil Medvedev e Christopher Eubanks nei quarti di finale del Miami Open 2023, ma è stato sufficiente per far capire al russo che non c’era tempo da perdere, perche la pioggia poteva tornare in qualsiasi momento. Alla fine, a Medvedev ci sono voluti circa un’ora e mezza per sconfiggere l’americano con il punteggio di 6-3, 7-5.

Il russo ha saputo gestire meglio la situazione, dimostrando una grande determinazione nel portare a casa il risultato.

Con questa vittoria, il tennista di Mosca si è guadagnato un posto nelle semifinali, dove affronterà Karen Khachanov. Medvedev sarà considerato il favorito per accedere alla finale del torneo.