Masters e WTA 1000 Miami: I risultati con il dettaglio del Day 8. Sorana Cirstea batte Aryna Sabalenka poi la pioggia ferma tutto dopo la vittoria di Sinner

Sorana Cirstea, 32 anni, talento vivace, ma la cui carriera non è stata all’altezza delle aspettative nell’ultima decade, ora si trova a giocare il suo miglior tennis in questa fase avanzata della sua carriera. Mercoledì si è qualificata per le semifinali del torneo WTA 1000 di Miami, in Florida, tornando tra le prime 4 di un torneo di questa categoria per la prima volta da quando è stata finalista al WTA 1000 di Toronto (contro Serena Williams) quasi 10 anni fa: ad agosto del 2013!

Nei quarti di finale, la sorridente rumena, che attualmente occupa il 74º posto WTA ma aveva già giocato bene a Indian Wells (quarti di finale), ha sconfitto la bielorussa Aryna Sabalenka, numero due del mondo, per 6-4 6-4, in un incontro risolto in 1h28. Cirstea è stata più solida e forte nei momenti importanti rispetto alla campionessa dell’Australian Open, che ha perso solo per la terza volta su 23 incontri disputati in questa stagione. Cirstea, il cui miglior risultato nei tornei del Grande Slam risale a 14 anni fa, quando ha raggiunto i quarti di finale di Roland Garros, ora aspetta la vincitrice del match tra la ceca Petra Kvitova (12ª) e la russa Ekaterina Alexandrova (18ª).

Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Sorana Cirstea vs [2] Aryna Sabalenka



WTA Miami Sorana Cirstea • Sorana Cirstea 0 6 6 0 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 0 4 4 0 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sorana Cirstea 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Emil Ruusuvuori vs [10] Jannik Sinner (non prima ore: 21:00)



ATP Miami Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 3 1 Jannik Sinner [10] Jannik Sinner [10] 6 6 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Sinner 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 2-2 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [18] Ekaterina Alexandrova vs [15] Petra Kvitova (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Carlos Alcaraz vs [9] Taylor Fritz (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP Miami Wesley Koolhof / Neal Skupski [1] Wesley Koolhof / Neal Skupski [1] 6 6 5 Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin 4 7 10 Vincitore: Gonzalez / Roger-Vasselin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 5-6 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 W. Koolhof / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 W. Koolhof / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Skupski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [1] Wesley Koolhof/ Neal Skupskivs Santiago Gonzalez/ Edouard Roger-Vasselin

2. Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs [5] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



Il match deve ancora iniziare

Butch Buchholz – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

(8) Nicole Melichar-Martinez / (8) Ellen Perez vs Hao-Ching Chan / Latisha Chan Inizio 18:00



WTA Miami Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [8] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [8] 3 7 10 Hao-Ching Chan / Latisha Chan Hao-Ching Chan / Latisha Chan 6 5 2 Vincitore: Melichar-Martinez / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 1-0 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 2-8 2-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Hao-Ching Chan / Latisha Chan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Kevin Krawietz / Fabrice Martin vs Tommy Paul / Ben Shelton (non prima ore: 20:30)



ATP Miami Kevin Krawietz / Fabrice Martin Kevin Krawietz / Fabrice Martin 6 7 Tommy Paul / Ben Shelton Tommy Paul / Ben Shelton 3 5 Vincitore: Krawietz / Martin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Krawietz / Martin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 T. Paul / Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 K. Krawietz / Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Paul / Shelton 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Martin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Paul / Shelton 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 T. Paul / Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Paul / Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Paul / Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Krawietz / Martin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Paul / Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-2 → 5-3 K. Krawietz / Martin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 T. Paul / Shelton 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 K. Krawietz / Martin 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Paul / Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Krawietz / Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Paul / Shelton 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Martin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(6) Storm Hunter / (6) Elise Mertens vs (2) Coco Gauff / (2) Jessica Pegula Non prima 21:00