Miami Open: Martina Trevisan si ferma ai quarti di finale

Out Martina

L’impresa di Martina Trevisan si è fermata ai quarti di finale del “Miami Open” contro la kazaka Elena Rybakina, che ha vinto il match con il punteggio di 6-3, 6-0. Nonostante la sconfitta, la 29enne mancina di Firenze può comunque ritenersi soddisfatta della sua prestazione, essendo diventata la sesta italiana di sempre ad entrare fra le migliori otto giocatrici in un torneo WTA 1000.

Da segnalare che la partita è praticamente terminata nel primo set quando Martina dopo aver piazzato il controbreak nel settimo gioco portandosi sul 3 a 4 e servizio a disposizione ha subito un durissimo parziale di otto giochi consecutivi perdendo la partita per 63 60.

D’altro canto, Rybakina ha continuato la sua striscia di vittorie, raggiungendo la semifinale del torneo in corso sul cemento della Florida e mirando a diventare la sesta tennista di sempre a centrare il “Sunshine Double”, dopo il suo recente successo ad Indian Wells. La giocatrice kazaka ha iniziato la stagione in modo impressionante, con 12 vittorie consecutive e attualmente è seconda solo ad Aryna Sabalenka per il numero di vittorie totali, con 20 a suo nome.

Nella semifinale, Rybakina dovrà affrontare la vincente della sfida tra la giocatrice “di casa” Jessica Pegula e la russa Anastasia Potapova.

WTA Miami Martina Trevisan [25] Martina Trevisan [25] 0 3 0 0 Elena Rybakina [10] • Elena Rybakina [10] 0 6 6 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena Rybakina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

0 Ace 102 Doppi Falli 264% Percent. 1^ di Serv. 55%48% (14/29) Pt. Vt. 1^ di Serv. 67% (20/30)31% (5/16) Pt. Vt. 2^ di Serv. 56% (14/25)44% (4/9) Palle Break Salvate 75% (3/4)33% (10/30) Pt. Vt. Risp. alla 1^ 52% (15/29)44% (11/25) Pt. Vt. Risp. alla 2^ 69% (11/16)25% (1/4) Palle Break Vinte 56% (5/9)5 Punti Max di Fila 942% (19/45) Punti vinti di servizio 62% (34/55)38% (21/55) Punti vinti di risposta 58% (26/45)40% (40/100) Totale Punti Vinti 60% (60/100)2 Game Max di Fila 829% (2/7) Gm. Vinti al Servizio 88% (7/8)13% (1/8) Gm. Vinti in Risposta 71% (5/7)20% (3/15) Totale Game Vinti 80% (12/15)