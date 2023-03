Cerundolo (avversario di Sonego stanotte): “Sto rispondendo molto bene”

Lorenzo Sonego è stato protagonista la scorsa notte di una delle sue migliori prestazioni in carriera. Intrattabile al servizio, ha giocato con una concentrazione, potenza e velocità d’esecuzione formidabili, grazie alla quale ha sbaragliato Tiafoe issandosi negli ottavi di finale del 1000 di Miami. Il suo prossimo avversario è l’argentino Francisco Cerundolo, autore a sua volta dell’upset sul canadese Felix Auger-Aliassime. Non sarà un match per nulla facile per il piemontese, visto che anche l’albiceleste è in grande forma, soprattutto alla risposta, e poiché ama le condizioni di questo torneo, dove lo scorso anno ha raggiunto la semifinale. Non ha nemmeno avvertito finora la pressione della pesantissima cambiale in scadenza, come ha confessato alla stampa dopo il successo. È interessante leggere le parole del prossimo avversario di Lorenzo, per capire che tipo di partita potrà essere. Visto quanto è decisivo il servizio nel gioco di Sonego, e la forza in risposta di Cerundolo, tutto lascia pensare che sarà proprio quella la chiave del match.

“Sono super felice di aver ottenuto un’altra vittoria contro uno dei primi dieci al mondo, un’altra vittoria molto importante per me” dichiara Cerundolo. “Penso di aver giocato molto bene dall’inizio alla fine, è bellissimo giocare qui, con così tanti argentini e latini allo stadio. Mi piace molto questo torneo, sono felice di giocare ancora bene qui, già l’anno scorso fu fantastico. Sono decisamente entusiasta di tornare agli ottavi, ora voglio continuare a vincere”.

Così Francisco legge la vittoria sul canadese: “Ho servito molto meglio rispetto alla scorsa settimana a Indian Wells, ma l’aspetto più importante oggi credo sia stata la mia risposta. Penso di essere stato in grado di leggere abbastanza bene il suo servizio, sappiamo tutti che è un grande servitore, il servizio è probabilmente uno dei suoi colpi migliori e quando non riesce a far punto col servizio poi si innervosisce. Oggi sono riuscito a rispondere proprio bene da entrambe le parti, sia di rovescio che di diritto. Se rispondo bene, le possibilità di vincere queste partite sono più alte, ecco perché mi concentro così tanto su questa fase di gioco. Oggi è stato fondamentale, ho letto molto bene ogni servizio”. Sonego avvisato…

Ogni tennista ha un proprio piccolo “feudo”, un luogo dove si sente bene e ogni anno, anche se viene da un periodo non dei migliori, riesce a giocare un buon tennis. Per Cerundolo questo è proprio Miami: “L’anno scorso le condizioni di gioco erano un po’ più lente, infatti ripensandoci ora vedo le due edizioni come due tornei totalmente diversi. Non lo so, mi piace giocare a Miami, mi sento molto a mio agio a giocare qui, ho tanti amici, tanti argentini che mi supportano ogni giorno, è molto bello ogni volta che vengo. Sento buone vibrazioni, penso che il mio gioco diventi davvero buono in questo posto, spero di poterlo fare di nuovo domani”.

Sarà battaglia tra Sonego e Cerundolo, un match molto aperto e di difficilissimo pronostico. Speriamo che “Sonny” riesca a servire altrettanto bene e mantenersi in campo così offensivo e determinato, per “suonarle” anche all’argentino…

Marco Mazzoni