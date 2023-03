Parla Martina Trevisan dopo l’accesso ai quarti a Miami: “Sono contenta di quello che faccio ed è per questo motivo che sorrido” (con la sintesi della partita)

Martina Trevisan : “Sapevo di dover affrontare una grande battaglia oggi. Lei è una grande giocatrice e le piace giocare su questi campi, spingendo forte con colpi piatti. Ero pronta ad affrontarla e sono molto felice. Per me era la prima volta qui e sono molto contenta per questo risultato.

Sono davvero felice di essere qui, in questo stadio a Miami. Sto facendo il mio lavoro, che è anche la mia passione. Che cosa può andare male? Sono contenta di quello che faccio ed è per questo motivo che sorrido. Match dopo match sto acquisendo tanta esperienza, a Parigi ho ottenuto la mia prima semifinale Slam e poi ho continuato. Partita dopo partita cerco di imparare il più possibile e mi sto godendo il mio percorso“.